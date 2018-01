Funcionario defiende la salud mental del presidente Trump

Washington, EE.UU.- El jefe de la diplomacia de Washington, Rex Tillerson, se vio obligado a defender la aptitud del presidente Donald Trump para el cargo el viernes luego de que un nuevo libro explosivo pusiera en duda su salud mental.

En una porción extraordinaria de una entrevista de televisión sobre desafíos de política exterior, le preguntaron a Tillerson sobre las afirmaciones de que Trump tiene un lapso de atención corto, se repite regularmente y se rehúsa a leer notas informativas.

"Nunca he cuestionado su estado mental. No he tenido motivos para cuestionar su estado mental", dijo Tillerson, cuya oficina fue forzada a negar informes de que se había referido a Trump como un "imbécil" después de una reunión de seguridad nacional.