Revelan llamada telefónica de Ana Julia minutos antes de ser detenida

España.- El periodista Manuel Vilaseró, se trasladó al lugar donde fue encontrado el pequeño Gabriel sin vida y minutos antes, de que Ana Julia, presunta asesina del menor fuera arrestada logró hablar con ella por teléfono.

Vilaseró quería reunirse con el padre del menor pero para su sorpresa fue atendido por Ana Julia, quien en ese momento, sin preocupación alguna, y de manera amigable, la mujer respondió la llamada. La sensación que Ana transmite durante la grabación de la conversación, es de una adulta sin miedo.



Durante la conversación Ana le comentó que acababa de dejar a su pareja (padre de Gabriel) en un sitio y ella se había llevado el coche.

En la llamada, la presunta culpable explica al periodista que va manejando y que no puede hablar, que en cuanto pueda le avisará al padre del niño para que se comunique con él.El vehículo en el que Ana viajaba, es el mismo auto donde los agentes encargados del caso la detendrían.

La Guardia Civil sospechaba de Ana Julia Quezada desde hace días. Este ha sido el momento de la detención cuando transportaba el cadáver de Gabriel en el maletero https://t.co/KWmAqQWnil pic.twitter.com/3HY7u3XP8z — EL MUNDO (@elmundoes) 11 de marzo de 2018

Por la hora de la grabación, y lo que dice segundos antes de terminar la llamada, parece que era cuando ya había recogido el cuerpo sin vida de Gabriel, envolviéndolo en una manta para después ponerlo en la cajuela del carro.

Así de tranquila hablaba Ana Julia Quezada con un periodista mientras transportaba el cadáver de Gabriel



Noticia completa:https://t.co/5itPzGb0Xm #HastaSiemprePececitoAR pic.twitter.com/3ZDWvtyPtY — Help Mordor (@LaEspanadePPSOE) 12 de marzo de 2018

La mujer transmite una tranquilidad total. “Espérate, ahora no puedo hablar, que tengo aquí a la Guardia Civil y al final me van a parar”. No lo dice con nervios. Y, después, se despide: “Venga, Manuel, ciao”, citó el diario El Periódico.