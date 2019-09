Gana 2 veces la lotería, es millonario y aún vive en un tráiler

Maine, Estados Unidos.- Bobby Stuart se convirtió en millonario con dos premios de lotería en solo cuatro meses, pero aún vive en un viejo y maltratado trailer en Maine. "No hay nada realmente diferente", dijo el conductor del tractor de 65 años al Boston Globe.

"Hago lo mismo una y otra vez". Stuart consiguió el premio con la Lotería del Estado de Maine, ganando $ 1 millón de dólares de un boleto de rascar a principios de este año, luego otros $ 100,000 dólares solo cuatro meses después.

Dio una parte de sus ganancias a cada uno de sus tres hijos, y hasta ahora no ha derrochado nada para sí mismo. "Puse nuevas ventanas en mi remolque", le dijo al periódico del remolque desgastado en Kennebunkport que había llamado a casa por más de 40 años.

También admite que ocasionalmente se da el gusto a un rollo de langosta para la cena en lugar de la hamburguesa o el hot dog habitual. "Solo cuesta $ 10.99 con papas fritas", enfatizó.

Bobby Stuart. Lotería de Maine

"Bastante grande también". Su hijo Greg, quien una vez ganó $ 250,000 de la lotería estatal, dice que su padre no tiene intenciones de mudarse. "Todo el mundo con el que hablo dice:

"¿Por qué no compra una casa nueva? "", dijo el hombre de 46 años sobre su padre. "Yo digo," Él no quiere una". A pesar de no mostrar deseos de gastar sus ganancias, Stuart dice que todavía compra boletos de lotería, e incluso recientemente ganó otros $ 500 dólares.

Mujer guardo su billete de lotería en la biblia y se volvió millonaria

La mujer de la cual no a sido revelada su identidad, trabajo al rededor de 30 años como empleada domestica, haciendo limpieza y otros labores del hogar.

Su situación económica era muy critica, se encontraba absorbida por las deudas, ademas de ser el sostén principal de su familia; su hija, nieto y su hermano menor.

La empleada decidió comprar un boleto de lotería y eligió los números con los que normalmente jugaba, posteriormente lo coloco en una biblia y en milagro ocurrió, contó para el sitio de la Lotería Nacional de Sudáfrica.

Narró que compro su boleto de PowerBall PLUS en aproximadamente 50 centavos de dolar, y procedió a colocarlo en el ejemplar libro sagrado que le había regalado un amigo. Se arrodillo e hizo sus oraciones pues se encontraba desesperada por la critica situación que estaba viviendo.

Agregó que tras sufrir insomnio, esa misma noche volvió a rezar en la madrugada, le pidió a dios que ayudara a su familia con buena fortuna. Al despertar revisó el numero ganador y se llevó una gran sorpresa al darse cuenta que había ganado 5 millones de dolares.

La mujer acudió inmediatamente a las oficinas de la Lotería Nacional donde recibió asesoramiento financiero.

La millonaria mujer contó que renuncio a su empleo y planea comprar una casa grade de cinco habitaciones en un suburbio de pretoria, en Sudáfrica. Salir de vacaciones con su familia a ciudad del Cabo e invertir su fortuna.