Ganadora del Premio Nobel de Química 2020, Jennifer Doudna, da poderoso mensaje a las niñas

Estocolmo.- Jennifer Doudna, junto con su colega Charpentier, hicieron historia al ser la primera vez que dos mujeres comparten el Premio Nobel de Química, otorgado por el gobierno de Suecia. La científica Doudna, dio un mensaje sobre las niñas y la ciencia.

"Me dijeron no pocas veces ´las niñas no hacen ciencia´ (...) afortunadamente lo ignoré"

- Jennifer Doudna, Nobel de Química 2020