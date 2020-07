Ganó 95 millones USD en la lotería y la cobró disfrazado de Darth Vader

Jamaica.- El nuevo millonario de la lotería se presentó a recoger su premio vestido de Darth Vader, su disfraz y acaso su vocz fue lo único que se sabía del ganador del premio gordo de la lotería de Jamaica

W. Brown compró el boleto ganador a principios de este mes en el Di Endz Sports Bar en May Pen, Clarendon, para asegurar el premio mayor de $ 95 millones de dólares-

No compro regularmente en ese lugar, generalmente compro mi boleto en Old Harbor o Spanish Town, pero estaba en la carretera, así que me detuve allí, dijo.

W Brown al momento de recibir el premio.

Brown también dijo que compró el mismo conjunto de números con algunos reemplazos en los últimos 20 años diciendo que se inspiraron en los "rastrillos" y los significados que ha encontrado.

Dijo que siempre supo que ganaría el premio gordo y cambiaría su vida para mejor. “La vida siempre ha sido muy dura. Vengo de una familia pobre, a veces no podía asistir a la escuela porque mis padres no la tenían, pero me dije que Dios me ayudará algún día para que yo pueda ayudar a mi familia ", dijo.

Según Brown, se enteró de su premio mayor cuando vio el sorteo en vivo en la televisión. “¡Escribí los números y vi que gané! ¡Estaba emocionado y dije que finalmente lo tenía ahora!

Luego me di una ducha y me fui a dormir ". Brown dijo que no le ha contado a muchas personas sobre sus ganancias, pero que todavía está pensando en algunas cosas que quiere hacer con sus $ 95 millones.

“Quiero decidir qué es lo mejor que puedo hacer antes de gastar algo. Necesito decidir cuáles son mis metas, pero sé que quiero tener un autobús, me encantan los posavasos ”, dijo.

