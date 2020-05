George Floyd y el policía que lo asfixió, fueron compañeros de trabajo

Minnesota.- George Floyd y Derek Chauvin el policía que lo asfixió hasta la muerte, fueron compañeros de trabajo en el clud “El Nuevo Rodeo”, aseguró la expropieraria del lugar, por lo que además de ser nocidos eran compañeros de trabajo.

Según Santamaría, Floyd trabajaba ocasionalmente como elemento de seguridad en el club nocturno, mientras que Derek, también laboraba en la seguridad del mismo lugar.

Telemundo, también informó que Floyd trabajaba en el mismo club que el policia de Minneapolis, quien ya fue detenido y es acusado de asesinato.

Derek Chauvin es uno de los cuatro policías que fueron despedidos el martes por su participación en la detención y muerte de George Floyd, los otros tres fueron identificados como Thomas Lane, Tou Thao y J. Alexander Kueng, informó NBC News.

La muerte de George Floyd

Los policías inicialmente encontraron a un hombre negro, identificado después como George Floyd, por un reporte de que un hombre en un automóvil había pagado con un billete falso parecía drogado, de ahí que se diera aviso a la policía.

Inicialmente George Floyd se resistió al arresto, pero la respuesta de los oficiales fue someterlo brutalmente ante las mirada de los curiosos, quienes grabaron el atentado contra el hombre.

En el video puede notarse al oficial sometiendo a George Floyd sobre el suelo con una de sus rodillas en su cuello, mientras la cara del afroamericano estaba contra el asfalto y suplicaba porque fuese liberado a falta de poder respirar.

Antes de morir, se puede escuchar al hombre quejarse: "Me duele el cuello. Todo me duele... agua o algo, por favor. Por favor, por favor. No puedo respirar, agente, no puedo respirar".

Si no protestamos para tener paz sin importar nuestro color de piel, mañana moriremos a manos de cualquiera que tenga poder por el simple hecho de respirar, algo que a George Floyd lo mató #BlackLivesMatter pic.twitter.com/n5bDm3R3Ks — BoraheBangtan (@GrPurpleBangtan) May 28, 2020

Derek Chauvin el presunto asesino de Floyd

El agente Derek Chauvin fue detenido este viernes por su supuesta responsabilidad en la muerte del afroamericano George Floyd al proceder a su arresto el pasado lunes en Mineápolis, Minesota, Estados Unidos, un hecho que ha desencadenado una ola de protestas en el país.

El comisionado de Seguridad Pública de Minesota, John Harrington, citado por medios locales, anunció que Chauvin fue arrestado por su presunto papel en el fallecimiento de Floyd.

