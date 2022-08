Gobernador de Arizona ordena cubrir huecos en frontera de USA con México

" Arizona ha tenido suficiente. No podemos esperar más . La falta de urgencia de la Administración Biden en la seguridad fronteriza es una negligencia en el cumplimiento del deber. Durante los últimos dos años, Arizona ha hecho todo lo posible por trabajar con Washington para abordar la crisis en nuestra frontera", aseveró.

"He emitido una orden ejecutiva instruyendo al Departamento de Asuntos Militares y de Emergencia de Arizona a llenar de inmediato los espacios en el muro fronterizo de Yuma ", detalló Doud Ducey .

Raúl Durán Periodista

