Gobernador de Colorado concede 1351 indultos a condenados a prisión

Colorado.- El jueves, el gobernador de Colorado Jared Polis anunció que otorgó tres conmutaciones, quince indultos individuales y firmó una Orden Ejecutiva que otorga 1351 indultos por condenas por posesión de dos onzas o menos de marihuana.

Polis firmó el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 2021-1090 el 20 de mayo de 2021, aumentando la cantidad de marihuana que los adultos mayores de 21 años en Colorado pueden poseer legalmente de una onza a dos onzas.

Este proyecto de ley se basa en el precedente establecido por la Enmienda 64 aprobada en 2012 y el Proyecto de Ley bipartidista de la Cámara 20-1424 , que autorizó al Gobernador a otorgar indultos a una clase de acusados que fueron condenados por la posesión de hasta dos onzas de marihuana.

El indulto de marihuana se aplica a condenas estatales de posesión de dos onzas o menos de marihuana, según lo identificado por la Oficina de Investigaciones de Colorado (CBI).

Las personas que tienen estas condenas no necesitan solicitar indultos y la Oficina del Gobernador no ha realizado evaluaciones individuales de las personas que han sido indultadas a través de este proceso.

Las personas condenadas por delitos municipales de marihuana, o las personas arrestadas o emitidas una citación sin una condena, no están incluidas en el indulto.

Las personas que no estén seguras de si se ha perdonado una condena en su historial pueden completar un formulario para solicitar la confirmación de un indulto en el sitio web de la Oficina de Investigaciones de Colorado. Para obtener su historial criminal completo, las personas pueden visitar CBIRecordsCheck.com.

Una vez que se perdona una condena, no aparecerá en un historial criminal obtenido en el sitio web de verificación de registros.

“Los adultos pueden poseer legalmente marihuana en Colorado, al igual que la cerveza o el vino. Es injusto que 1,351 habitantes de Colorado adicionales tuvieran defectos permanentes en su historial que interfirieran con el empleo, el crédito y la posesión de armas, pero hoy lo hemos solucionado al perdonar su posesión de pequeñas cantidades de marihuana que ocurrieron durante la era de la prohibición fallida ”, dijo el gobernador Polis.

El gobernador también otorgó conmutaciones a Ronald Johnson, Nicholas Wells y Rogel Aguilera Mederos. Johnson recibe la libertad condicional a partir del 15 de enero de 2022, con los términos y condiciones de la libertad condicional a ser establecidos por la Junta de Libertad Condicional.

Wells es elegible para libertad condicional el 15 de enero de 2022. La sentencia de Aguilera Mederos se reduce a 10 años.

El gobernador otorgó indultos a Travis Cleveland, Anthony Formby, Rudolph García, Stephanie Gssime, Michael Jordan, Timothy Lewis, Reginald McGriff, Henry Moreno, Joseph Murillo, Michael Navarro, Ryan Nguyen, Shawn Phillips, Armando Solano, Mohammed Suleiman y Theresa Yoder .

Las órdenes ejecutivas y las cartas de clemencia se pueden encontrar aquí (cartas) y aquí (órdenes ejecutivas).

El gobernador Polis volvió a crear la Junta Asesora Ejecutiva de Clemencia en 2019. La Junta revisa las solicitudes de clemencia y hace recomendaciones al gobernador para conmutaciones e indultos.

En el comunicado se aclaró que el Gobernador explicó que recientemente se enteró de que un familiar del abogado de Rogel Aguilera Mederos trabaja en la oficina del Gobernador y que esta persona no tuvo absolutamente ninguna participación en el proceso de conmutación y trabaja en una capacidad no relacionada con este asunto, y no estaba al tanto de la decisión del Gobernador de antemano.