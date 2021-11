Gobernador de Iowa usó indebidamente fondos de Covid-19 para el salario, asegura Auditoría

Iowa.- Un informe de auditoría estatal sobre el gasto del gobierno publicado el lunes acusó al gobernador de Iowa, Kim Reynolds, de usar casi $ 450,000 en fondos federales de ayuda para el coronavirus para pagar los salarios de 21 miembros del personal durante tres meses el año pasado y ocultar el gasto al aprobar a través del Departamento de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del estado.

El auditor estatal Rob Sand dijo que una revisión del sistema de nómina del estado muestra que el dinero se usó para pagar al personal de la oficina del gobernador republicano, pero no está claro por qué tuvo que aceptar dinero federal para pagar los salarios.

“Lo que no está claro es por qué estos salarios no se incluyeron en el presupuesto del gobernador establecido antes del año fiscal y antes de la pandemia”, dijo en el informe de auditoría. "Con base en esta información, llegamos a la conclusión de que el déficit presupuestario no fue el resultado de la pandemia".

Sand dijo que había pedido a la oficina de Reynolds dos veces documentación para respaldar el gasto y le dijeron que los miembros del personal del gobernador durante marzo, abril, mayo y junio de 2020 estaban completamente enfocados en responder al Covid-19 y proteger a Iowa, pero nunca proporcionaron pruebas del gastos en la respuesta a la pandemia.

Escribió a la oficina de Reynolds en octubre, diciéndole que pagar los salarios del personal sin la documentación adecuada probablemente no obtendría la aprobación federal, pero dijo que ignoraron su sugerencia.

Sand dijo que solicitó información del Departamento de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias e inicialmente se le proporcionó una hoja de cálculo que enumeraba a los empleados del gobernador con una sección etiquetada como Déficit del año fiscal 2020 y la cantidad de $ 448,448.86. Se le envió una versión posterior en la que se modificó el título de la sección a Covid-19 Costos de personal con la misma cantidad de dinero.

"Esa hoja de cálculo que muestra que cambiaron los encabezados a básicamente en lugar de decir déficit para decir Covid-19 es un gran problema", dijo a The Associated Press, sugiriendo que el intento de la administración de Reynolds de ocultar el uso del dinero federal fue para llenar una brecha salarial.

Alex Murphy, portavoz de Reynolds, dijo en un comunicado que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había permitido el uso del dinero de ayuda para el coronavirus para reembolsar los salarios de los gobernadores.

“Durante este tiempo, el personal del gobernador pasó la mayor parte de su tiempo respondiendo a la pandemia. De hecho, muchos miembros del personal del gobernador Reynolds trabajaron siete días a la semana fuera del Centro de Operaciones de Emergencia del Estado para brindar apoyo directo a los habitantes de Iowa ”, dijo el comunicado.

“Esta ha sido siempre nuestra justificación del gasto. Ahora estamos trabajando con el Tesoro para proporcionarles documentación, según su solicitud ".

Reynolds abordó el tema anteriormente en septiembre en una conferencia de prensa después de que Laura Belin, editora del blog en línea de tendencia liberal Bleeding Heartland, informara sobre el tema después de buscar documentos a través de la ley de registros públicos de Iowa.

Reynolds dijo entonces que la ley federal de alivio del coronavirus permitía pagar los salarios de los trabajadores cuyos requisitos laborales se modificaron significativamente debido a la pandemia del coronavirus.

“Los fondos de CARES se pueden utilizar para los salarios. Eso es muy claro en cuanto a las asignaciones permitidas ”, dijo.

Sand dijo que su oficina investigó más a fondo el gasto porque la Oficina del Inspector General solicitó una investigación. Dijo que la agencia federal ha revisado los hallazgos de su oficina y está de acuerdo con ellos. Podría ser un problema que la oficina de Reynolds esté tratando de presentar documentación después de decirle a la oficina del auditor dos veces que no tenían dicha documentación, dijo Sand.

“Si se te ocurre documentación después de haber dicho dos veces que no la tienes, eso también debería ser preocupante”, dijo.

Sand dijo que es posible que se requiera que el estado reembolse el dinero al gobierno federal.

La auditoría no es la primera vez que se descubre que Reynolds ha gastado fondos federales para un uso no aprobado.

En diciembre de 2020, Reynolds tuvo que devolver $21 millones en dinero de ayuda Covid-19 después de usarlo para actualizar un sistema estatal de tecnología de la información obsoleto.

Los fondos se asignaron inicialmente para pagos relacionados con el contrato del estado con Workday, un sistema de planificación, finanzas y recursos humanos basado en la nube que se está implementando para modernizar la infraestructura de TI del estado. De la asignación, ya se habían gastado 4,45 millones de dólares.

Reynolds dijo que los funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos, inicialmente aseguraron al estado que el proyecto Workday era un gasto permitido, pero ahora determinaron que los pagos no eran gastos permitidos bajo la Ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus.