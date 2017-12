Gobernador de Puerto Rico viaja a Nueva York

San Juan, 11 dic (EFEUSA).- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, viajó hoy a Nueva York para reunirse con las entidades independientes que colaboran en la revisión del informe "Build Back Better" sobre la reconstrucción de la isla tras los daños que causó el huracán María el pasado septiembre.

Hace 2 años me enamoré de Puerto Rico. Hoy, con mi academia @bayamonfcdv7 ayudamos a una zona afectada de Bayamón y visitamos el Hogar de Niños Andrés para sacar una sonrisa a los que más lo merecen. Gracias Ayto de Bayamón, Yashira Lebron y al presi Alberto por hacerlo posible. pic.twitter.com/fby0HNbRMU — David Villa (@Guaje7Villa) 10 de diciembre de 2017

El Ejecutivo puertorriqueño informó en un comunicado de que el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, será gobernador interino hasta el miércoles, cuando viaje a Washington para encontrarse con Rosselló en el esfuerzo de orientación al Congreso de Estados Unidos sobre la importancia de que Puerto Rico no salga perjudicado por la reforma fiscal federal.

A partir del miércoles la secretaria puertorriqueña de Justicia, Wanda Vázquez, desempeñará las funciones de gobernadora interina hasta el regreso a la isla el jueves de Ricardo Rosselló.

Vamos en una sola voz para exigir trato justo para Puerto Rico. Ante estos retos que enfrentemos los puertorriqueños tenemos que levantarnos y exigir lo que nos corresponde como ciudadanos americanos. pic.twitter.com/gJi3aBApOc — Ricardo Rossello (@ricardorossello) 10 de diciembre de 2017

Rosselló se reunió hoy con los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, además de con otros funcionarios de Puerto Rico, para contar con una posición común de cara a la estrategia a llevar ante el Congreso en Washington, donde un comité de conferencias entre la Cámara baja y el Senado trata el asunto de la reforma fiscal.

El Ejecutivo de Ricardo Rosselló intenta que en el proyecto de la reforma fiscal del presidente Donald Trump se incluyan disposiciones que den a Puerto Rico un tratamiento especial.

¡Excelente reunión de trabajo! ¡Es hora de pedir trato justo para Puerto Rico! #ReformaContributiva pic.twitter.com/l2omg0IyQI — Alfonso Orona (@AlfonsoOrona30) 10 de diciembre de 2017

La reforma tributaria del presidente Trump tiene como objetivo que la actividad manufacturera retorne al país norteamericano para que crezca la economía, pero no tiene en cuenta que en el caso de Puerto Rico, como territorio foráneo fiscalmente, provocará una carga financiera para las compañías estadounidenses. EFEUSA

TE PUEDE INTERESAR

Califica Maduro "buena idea" asistir a reunión de diálogo

Caracas, Venezuela .- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que es una "buena idea" ir a la reunión de diálogo con la oposición de su país que se celebrará el próximo 15 de diciembre en República Dominicana, aunque indicó que primero debe coordinar con su homólogo dominicano, Danilo Medina.

Foto: EFE



"Ir a República Dominicana no lo había pensado, pero es una buena idea, me parece una buena idea porque quiero saludar a (presidente del Parlamento) Julio Borges", dijo Maduro tras ser preguntado sobre si asistiría a la reunión de diálogo con la oposición en República Dominicana.



El jefe de Estado venezolano, que hizo estas declaraciones tras sufragar en los comicios municipales, dijo además que le gustaría ver a Borges personalmente porque es un político que pudiera ser candidato de la oposición para las presidenciales pues es "una pieza de Washington".

Foto: EFE

Insistió en que le parece una "muy buena idea" ir a República Dominicana a conversar con la oposición pero es una reunión que "hay que coordinarla con el presidente Danilo Medina".

El pasado 1 y 2 de diciembre una delegación del Gobierno venezolano integrada por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez y el ministro de Educación, Elías Jaua, se reunió con la comisión de la oposición, encabezada por Borges, en Santo Domingo.



Los delegados de la oposición y el Gobierno han iniciado una nueva mesa de diálogo con el objetivo de buscar solución a la crisis política y económica que vive el país suramericano.

Según Maduro, este proceso de diálogo puede durar "meses".

"Si la oposición se hubiera reunido conmigo dura una hora, pero como no me quieren ver, en público, Julio Borges ni los dirigentes de la oposición entonces durará unos meses", dijo hoy el gobernante venezolano.



El diálogo político venezolano se retomó luego de que la oposición decidiera no participar en los comicios municipales que se celebran hoy por considerar que el Consejo Electoral no es un árbitro independiente.



En ese sentido, la alianza de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que con las conversaciones buscaban conseguir unas garantías electorales para los comicios presidenciales del año que viene.

#Fotos En estos momentos, el embajador de Venezuela ���� en la República Dominicana ����, Alí Uzcátegui, en programa @despiertard13 del canal @telecentrohd conversando sobre el estado de las relaciones dominico-venezolanas y próxima reunión del diálogo nacional en Santo Domingo pic.twitter.com/ni0RkbJddG — ���� Embavenez.RD (@EMBVZLA_RD) 29 de noviembre de 2017

Además piden la apertura de un canal humanitario de alimentos y medicinas, la liberación de los que consideran "presos políticos" y el respeto al Parlamento, en manos de la oposición.

Por su parte, el Gobierno solicita el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos funcionarios chavistas.



Al concluir las reuniones de diálogo del pasado 1 y 2 de diciembre, el presidente dominicano, Danilo Medina, que auspicia estas reuniones junto al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que los encuentros habían finalizado con "significativos avances".



Estas reuniones también cuentan con la observación de Chile, México y Paraguay por parte de la oposición, y Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Granadinas por la del chavismo.

En otros hechos

Denuncia casos de "voto asistido" en Venezuela

Uno de los cinco rectores que conforman el Poder Electoral de Venezuela denunció hoy los casos

Venezuela.- Uno de los cinco rectores que conforman el Poder Electoral de Venezuela denunció hoy casos de "voto asistido" y otras irregularidades durante los comicios municipales que se celebran este domingo en el país caribeño, en las que no participa el grueso de la oposición al no confiar en el árbitro.

Temática. Foto: @laidygomezf.

"He estado recibiendo distintas denuncias acerca de la marcha del proceso electoral, fundamentalmente de estados como Barinas, el estado Carabobo, el estado Zulia, en atención al voto asistido, y quiero hacer énfasis en este aspecto, porque la legislación electoral es muy clara: no está permitido el voto asistido", afirmó Luis Emilio Rondón.

El rector Rondón es el único de los cinco miembros titulares del Consejo Nacional Electoral (CNE) no alineado con el oficialismo, y ha pedido a los integrantes de las mesas y a los militares, que en Venezuela custodian los procesos electorales, que eviten estos atropellos de la ley.

"Las autoridades de las mesas electorales deben garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin ningún tipo de coacción. Solamente en los casos que el elector manifieste por algún tipo de discapacidad la asistencia de alguna persona de su confianza podrá entonces hacerse asistir en el acto de votación", agregó Rondón.

Temática. Foto: @NTN24ve.

El rector dijo haber "estado recibiendo denuncias de centros de votación en municipios (...) donde esta práctica ha sido recurrente", y aseguró que "el CNE está verificando estos aspectos" para que estas situaciones no se repitan.

En declaraciones a periodistas, Rondón habló también de casos en los que no se ha respetado el llamado "perímetro de seguridad" de 200 metros, la distancia de los colegios en la que está prohibido que los partidos habiliten sus "puntos de información", que como recordó el rector no pueden ser "puntos de proselitismo político".

Efe pudo constatar en varios puntos de Caracas cómo el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del presidente Nicolás Maduro había habilitado los llamados "puntos rojos" justo a la salida de los colegios electorales.

Maduro y los demás dirigentes del Gobierno y del PSUV han pedido a los electores que se registren en esos puntos con el llamado "carné de la patria", un censo paralelo que la administración chavista utiliza para entregar comida subsidiada y otras ayudas sociales y denunciada como un "mecanismo de control" por sus críticos.

"El único instrumento válido para ejercer el voto es la cédula de identidad. Se ha estado confundiendo al elector en razón de la necesidad de que acudan conjuntamente con el Carnet de la Patria. El Carnet de la Patria no es necesario para ejercer el voto en Venezuela", ha recordado Rondón.

Foto: EFE.

El rector ha criticado que se hayan producido "actos de proceso de votación de candidatos donde inclusive se observa que a la salida, incluso dentro de los centros de votación, se están dando el escaneo de los carnés de la patria en clara violación a lo que les señalaba del perímetro de seguridad y a las normativas electorales".

El rector se ha referido también a casos de testigos que "han sido sacados del centro de votación" en el que se encontraban tras presentar quejas sobre el funcionamiento de las máquinas u otros aspectos del proceso.

EN OTRO HECHO

Venezuela en default por incumplir pago de bonos soberanos

"Venezuela incumplió el pago de 183 millones de dólares para los cupones de sus bonos globales con vencimientos en 2023 y 2028 dentro del período de gracia de 30 días", dijo S&P, que confirmó el estado de default parcial de deuda de la nación petrolera.

Es la segunda vez que la agencia calificadora S&P Global Ratings declara a Venezuela en default, después de que en noviembre bajara la calificación del país a la categoría "D".

Nicolás Maduro. Foto: AFP.

Por los bonos 2023 y 2028, cuyos intereses vencían el jueves, Venezuela debía desembolsar 90 y 92,5 millones de dólares respectivamente.

La petrolera estatal PDVSA, declarada también en default parcial por agencias calificadoras y un grupo de acreedores, aseguró este viernes en Twitter que inició el pago de 233 millones de dólares de intereses de bonos, cuyo período de gracia vence el próximo lunes.

"Ratificamos la solvencia y solidez de nuestra industria petrolera", subrayó Petróleos de Venezuela, cuyos títulos representan 30% de la deuda externa del país, estimada en unos 150 millones de dólares que el presidente Nicolás Maduro busca refinanciar.

El gobierno venezolano no ha informado sobre el pago de 237 millones de dólares que debía realizar el pasado martes por rendimientos de sus bonos soberanos 2025 y 2026.

Nicolás Maduro. Foto: AFP.

Aduciendo el impago de esos intereses, S&P ya había declarado al país en default.

S&P y la también calificadora de riesgo Fitch declararon en los últimos días a Venezuela y a PDVSA en default parcial, por retrasos con varios pagos de capital e intereses de la deuda soberana y de la compañía.

PDVSA, que aporta 96% de las divisas del país, fue declarada el 16 de noviembre en default por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) -que reúne a acreedores-, por tres retrasos en sus pagos.

El país con las mayores reservas petroleras del mundo debe pagar en lo que resta del año varios cientos de millones de dólares de deuda soberana y de PDVSA, y unos 8.000 millones en 2018.

Nicolás Maduro. Foto: AP.

Las agencia de riesgo crediticio llaman default selectivo a la cesación de pagos de una serie determinada de títulos públicos y no de toda la deuda. Significa que de las deudas que tiene un país, no se está cumpliendo con una parte. Es decir que, pese a tener diferentes acreedores, el país le debe a algunos en particular y no a todos. Con información de AFP.

Tal vez te interese: