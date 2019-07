Gobierno colombiano atiende solicitud de ayuda de una indígena

Vichada.- El sábado 29 de junio una indígena, Josefina Chipiaje, de 56 años de edad, le entregó una carta al representante a la Cámara por el Centro Democrático, Gustavo Londoño García, dirigida al presidente colombiano, Iván Duque, donde le pide ayuda para una vivienda y un trabajo. Ahora el gobierno atiende la petición.

El presidente Duque se encontraba en el Taller Construyendo País número 34 en la ciudad de Puerto Carreño, por lo que Josefina, una madre de cinco, aprovechó para entregar la carta pero no pudo llegar hasta donde estaba Duque, sin embargo llegó hasta Londoño y le entregó el papel.

El medio Noticias Uno reportó que la carta fue encontrada en el baño de un restaurante.

"Me dijeron que la carta había sido encontrada en un baño, me sentí muy mal porque creí que no valía nada para ellos", comentó Josefina.

La mujer también habló sobre su difícil situación, "mi casa está muy deteriorada, cada vez que llueve se nos inunda y necesitamos un lugar donde estar bien, porque mis hijos muchas veces no tienen para desayunar".

Londoño se manifestó sobre el asunto publicando un comunicado en su cuenta de Twitter, explicando que el gobierno se encontraba atendiendo las solicitudes que le entregaron ese día. Y admitió que perdió la carta de Josefina.

#Comunicado l Ante la situación sobre todas las solicitudes que recibí para ser entregadas directamente al Presidente @IvanDuque durante el Taller Construyendo País que se efectuó el 29 de junio en Puerto Carreño y no pudieron ser entregadas, informo lo siguiente: pic.twitter.com/qnRPlEZXA6 — Gustavo Londoño García (@_GustavoLondono) 2 de julio de 2019

El congresista prometió hacer llegar todos los mensajes con solicitud al presidente Duque y a su equipo de trabajo.

Josefina Chipiaje.

Especial.

Josefina informó que en la mañana de este martes recibió una llamada para ayudarla con su petición.