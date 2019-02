Gobierno de Islas Caimán busca exterminar un millón de iguanas verdes

Gran Caimán.- Aunque 400.000 iguanas verdes han sido eliminadas los últimos tres meses en las Islas Caimán, aún restan un millón de estos reptiles por ser exterminados, alertó este domingo el Departamento de Medio Ambiente (DOE, por sus siglas en inglés) del territorio de ultramar británico.

Según dijo la dependencia, la preocupación mayor con estas lagartijas es que son una gran amenaza a la agricultura y hábitats de animales nativos en este territorio caribeño.

El DOE dijo que las 400.000 iguanas han sido exterminadas en la sede central en el vertedero de George Town, capital de Islas Caimán y ubicada en la parte noroeste del territorio.

Para llegar a la meta del millón de iguanas exterminadas, el DOE indicó que más de 100 cazadores de iguanas se han inscrito para formar parte del esfuerzo para tratar de erradicar a estos reptiles.

Hace dos meses, el Gobierno anunció que más de 300 hombres y mujeres, armados con palos, machetes y escopetas de aire comprimido, habían estado rastreando cualquier esquina en busca de la presa.

De acuerdo con el DOE, a los cazadores se les paga 4,50 dólares por cada iguana que exterminan, pero esa paga podría ascender a 5 dólares si realizan el trabajo mensual y con una meta anual de iguanas exterminadas.

No obstante, Burton dijo que el tener una nueva cepa de cazadores, no necesariamente provocará que el número de iguanas exterminadas aumente, pues estos lagartos ya no se encuentran en zonas fáciles de atrapar como en el pasado.

De igual manera, no todos se sienten atraídos por los cinco dólares por cabeza que supone la recompensa.

El gobierno ofrece recompensa por cada ejemplar que se mate.

Por su parte, el director de la Unidad de Recursos Terrestre del DOE, Fred Burton, sostuvo que la matanza de estos reptiles ha disminuido de 30.000 semanales que se sacrificaban a finales de noviembre pasado a 15.000.

Mientras, el contable colegiado y administrador de propiedades, Karl Noble, quien logró el contrato inusual y la encomienda del ejecutivo de coordinar a la milicia popular, tiene a su haber supervisar y hacer una auditoría de los ejemplares abatidos a pie de vertedero.

De esto que estamos haciendo se hablará en el futuro. Nunca se ha hecho esto antes en ningún otro lugar del mundo" ,

dijo al respecto Noble en diciembre pasado a Efe.

A fines de este año, asumiendo que todo va según lo planeado, se habrán invertido nueve millones de dólares para librar al país de las especies invasoras.

Pero incluso las proyecciones más optimistas sugieren que no será suficiente.

El DOE detalló que entre los años 2014 y 2017, la población de iguanas verdes en Islas Caimán se elevó de 254.162 a un poco más de 1 millón.

En el año 2017 solamente, el DOE dijo que la población de estas lagartijas aumentó a casi 200.000.

Otro residente que también ha combatido la exterminación de estas iguanas es Hamlin Stephenson, quien se retiró a su pequeña granja después de una larga carrera en la industria de la construcción.

En un pequeño lote de tres acres, cría una gran variedad de frutas y verduras que vende a los Mercados de Alimentos y restaurantes, y posee un puesto propio en el mercado callejero de los domingos.

Era una jubilación dorada hasta que las iguanas llegaron a sus tierras como una fuerza invasora de hombres de infantería camuflados que se arrastraban entre las calabazas y las batatas.

Primero fueron las calabazas, luego los pepinos, luego las batatas y las espinacas.

Solo okra, un vegetal, y los tomates quedaron intactos.

Ahora, a sus 71 años, Stephenson barre de arriba a abajo sus tierras con una escopeta de aire comprimido varias veces al día.

De hecho, Stephenson ya participó en una iniciativa similar que hubo en 2006.

En aquel entonces su grupo mató 1.600 en una sola semana.

Ahora está al acecho de estos lagartos por su propia cuenta y en un día puede matar entre 30 y 135 por día, dependiendo de la ubicación.

De acuerdo a los expertos locales, las iguanas verdes llegaron a las Islas Caimán como mascotas en la década de los 80 logrando algunas de ellas huir a zonas salvajes donde se multiplicaron.

Otras llegaron en barcos de países donde eran endémicas.