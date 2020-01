Gobierno de Jimmy Morales fue un "desperdicio": Giammattei

Guatemala.- El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este lunes, a pocas horas de ser investido como mandatario constitucional para el período 2020-2024, que los cuatro años de Jimmy Morales en la Presidencia fueron "un desperdicio".

Durante una improvisada conferencia de prensa, en un descanso del ensayo de la investidura de este martes, Giammattei dijo que no irá "en contra de la opinión de la mayoría" y sostuvo que "la mayoría de la gente opina que estos cuatro años fueron un desperdicio".

"Yo no me voy a ir en contra de lo que opina la mayoría. Opino como la mayoría", explicó Giammattei al ser consultado por la prensa sobre su Morales, quien dejará su cargo mañana.

El futuro jefe del Ejecutivo guatemalteco convocó a los medios este lunes para denunciar que, a pocas horas antes de que Morales haga entrega del mandato presidencial, otorgó un permiso "inconstitucional" a los trabajadores del Estado para que estos no asistan a sus labores este martes.

Esta decisión, sostuvo el aún presidente electo, "representa un grave riesgo a la institucionalidad del país, pero, sobre todo, a la estabilidad", pues el acuerdo "no dice que deja afuera del permiso a las fuerzas de seguridad o a los empleados que tienen que ver las emergencias de los hospitales".

Giammattei solicitó a la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, que de por válido un amparo que interpuso su equipo la mañana de este lunes para que "quite y haga a un lago este acuerdo gubernativo que puede ocasionar graves problemas" y que además fue decidido "por primera vez en la historia democrática" del país, sostuvo.

Giammattei adelantó que en sus primeras horas como gobernante derogará "algunos acuerdos" realizados por la Administración de Morales e incluso, "en algunos casos, vamos a denunciar penal o civilmente por las implicaciones que conllevan (determinados acuerdos)", aunque explicó que no puede adelantarse.

También mencionó que una vez esté al mando del país, no podrá "hacer nada para impedir que (Jimmy Morales) asuma (como diputado del Parlamento Centroamericano) y menos cuando hay acuerdos internacionales qué cumplir", al ser consultado sobre las investigaciones en contra del aún mandatario.

No me pongan el papel que decida cosas que no puedo decidir. Voy a dirigir el Organismo Ejecutivo, no el Judicial", matizó.