Gobierno de Joe Biden demanda a Texas por la orden a la policía de detener vehículos con migrantes

Texas.- El gobierno de Joe Biden demandó a Texas por la orden del gobernador Greg Abbott de que los policías estatales detuvieran a los conductores que transportaban migrantes que representan un riesgo de portar COVID-19 como una forma de prevenir la propagación del virus.

Esta orden del gobernador de Texas, permite a los policías estatales detener y dar vuelta a los vehículos que transportan a migrantes, la cual provocó una rápida reacción y la amenaza de una demanda de el Departamento de Justicia el jueves.

El Departamento de Justicia solicitó un bloqueo inmediato de la orden emitida el miércoles por el gobernador Greg Abbott, que permite al Departamento de Seguridad Pública de Texas "detener cualquier vehículo bajo sospecha razonable" de que transporta migrantes. Luego, los soldados podrían desviar los vehículos de regreso a su punto de origen o incautarlos.

La demanda, presentada en un tribunal federal de El Paso, refleja una carta que el fiscal general Merrick Garland envió al gobernador un día antes, argumentando que el estado estaba usurpando e incluso interfiriendo con la responsabilidad del gobierno federal de hacer cumplir las leyes de inmigración, informó The Asocciated Press.

"En nuestro sistema constitucional, un estado no tiene derecho a regular las operaciones del gobierno federal", argumentó el DOJ en una moción pidiendo al juez que bloquee la orden de Abbott, y agregó que "esta restricción al transporte de no ciudadanos interrumpiría gravemente las operaciones federales de inmigración".

El miércoles, Abbott emitió la orden, permitiendo a los soldados del Departamento de Seguridad Pública de Texas desviar los vehículos civiles de regreso a su punto de origen o puerto de entrada, o incautar los vehículos, si la policía sospecha que el conductor está transportando migrantes infectados con el virus.

Gobernador de Texas, Greg Abbott

Abbott dijo en un comunicado que su orden "reducirá el riesgo de exposición al COVID-19 en nuestras comunidades", aunque el gobernador no permitirá que los funcionarios del gobierno local emitan mandatos de máscaras incluso cuando las infecciones por coronavirus están aumentando nuevamente en todo el estado.

La demanda dice que si a los migrantes no se les permite ser transportados por voluntarios o contratistas, tendrían que ser confinados a instalaciones de inmigración donde no habría suficiente espacio para todos los migrantes, según informó The Texas Tribune.

El gobernador respondió a la demanda en un comunicado alegando que la administración Biden ha creado esta crisis porque no hace cumplir las leyes de inmigración. También dijo que no se echaría atrás porque "su deber sigue siendo para con la gente de Texas, y no tengo ninguna intención de abdicar de eso".

Actualmente, la administración Biden está devolviendo a muchos migrantes bajo el Título 42, que permite a los agentes hacer que los migrantes regresen a México debido al riesgo de propagar el COVID-19. Esta práctica ha estado vigente desde la administración Trump.

El gobernador también había respondido a la carta de Garland con su propia carta del 30 de julio, en la que le decía al fiscal general de los Estados Unidos que su autoridad “para proteger a los no ciudadanos entra en conflicto directo con mi autoridad y mi deber de proteger a los ciudadanos de Texas y Estados Unidos”.

También argumentó que la administración de Biden debería "dejar de admitir a migrantes que no estén autorizados por el Congreso para ser admitidos".

Eso reduciría sustancialmente la importación de COVID-19 y al mismo tiempo cumpliría el papel del gobierno federal de ejecutar fielmente las leyes de los Estados Unidos, dijo Abbott.

