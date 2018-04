Gobierno de Lula "de los más corruptos": Expresidente de Uruguay

Montevideo (EFE).- El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) dijo hoy que el gobierno del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción, fue "uno de los más corruptos de la historia".

No es un tema específicamente personal, toda la situación de sus ministros, de Petrobras (...) A diferencia de otros tiempos, no fueron casos aislados sino que fue una corrupción sistémica, sostuvo el exmandatario uruguayo en una entrevista con Radio Montecarlo.

En ese sentido, Sanguinetti opinó también que "se usó todo el poder del estado y sus empresas para solventar una estructura política que pretendía eternizarse en el poder".

Por eso, Sanguinetti valoró de forma positiva la decisión de la Corte Suprema de Brasil al negarle esta madrugada un "habeas corpus" por seis votos contra cinco.

Si lo miramos desde el plano jurídico no hay dudas de que la Justicia ha actuado con sobriedad y eficiencia. Es evidente que no ha sido parcial porque no es que esté solo procesando a gobiernos de izquierda. También ha procesado a los principales empresarios del país de modo que uno ve una equivalencia, además pruebas enormemente contundentes, acotó.