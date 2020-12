Gobierno de Nicolás Maduro acusa a Iván Duque de "xenófobo" por negar vacunas a migrantes

Caracas.- El Gobierno de Nicolás Maduro acusó este jueves de "xenófobo" al presidente de Colombia, Iván Duque, quien anunció a principios de semana que los venezolanos indocumentados no están en el plan de vacunación de su país.

"Nunca un mandatario alguno se había atrevido a una barbaridad como esta, discriminatoria, xenófoba. Nunca habíamos escuchado hacia migrantes una expresión tan violatoria que vulnera sin duda los derechos humanos de los migrantes venezolanos", dijo la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras una reunión con la delegación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Rodríguez indicó que hablaron dos temas con la delegación: (1) las sanciones que evitan acceder a los recursos para vacunar, y (2) una denuncia contra Duque.

Asimismo, aseguró que "aquí conviven con el pueblo venezolano aproximadamente 6 millones de colombianos. A ninguno se le ha negado el acceso a pruebas rápidas, a una prueba molecular. Nunca se les ha negado el acceso para que sean atendido en el Sistema Público de Salud, nunca se les ha negado el esquema de tratamiento gratuito para atender el COVID-19".

"Exigimos respeto a los derechos humanos de los venezolanos y a los migrantes, ante estas circunstancias el Gobierno Bolivariano les extiende la mano con el Plan vuelta a la patria", dijo Rodríguez y pidió a los venezolanos que vuelvan a su país.

Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, escribió en su cuenta de Twitter que "en Venezuela nunca hemos descrimado, ni segregado a l@s millones de colombia@s que conviven con nosotr@s. Jamás lo haremos. Es un principio de humanidad, profundamente cristiano. Las declaraciones de Iván Duque constituyen una aberración que hemos denunciado ante Michelle Bachelet.

Mensaje de Arreaza.

El lunes, el presidente colombiano en diálogo con Blu Radio afirmó que "quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no" serán vacunados.

Duque explicó que dar vacunas gratis a inmigrantes sin documentos podría causar que crucen en grandes números hacia el país para ser inoculados.

"Imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen", declaró.