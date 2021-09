Gobierno de USA apresuran vuelos de expulsión previstos a Haití

Texas.- Este martes el gobierno de Estados Unidos aumenta a seis vuelos de expulsión previstos a Haití, mientras que en México ya comienzan a sacar algunos de la frontera en autobús, al mismo tiempo que miles de migrantes haitianos intentan cruzar la frontera.

Más de 6.000 haitianos y otros migrantes habían sido sacados de un campamento en Del Rio, Texas, dijeron el lunes funcionarios estadounidenses mientras defendían una fuerte respuesta que incluía la expulsión inmediata de migrantes a su empobrecido país caribeño y enfrentaban críticas por usar patrullas a caballo para detenerlos. entrando al pueblo.

Eso fue suficiente para que algunos migrantes haitianos regresaran a México, mientras que otros luchaban por decidir de qué lado de la frontera arriesgarse.

Marie Pierre, de 43 años, se paró en el lado mexicano del río mientras caía la noche con cientos de otros migrantes sin saber qué hacer. Dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza la habían separado de su hijo de 19 años en Texas y no sabía si lo habían deportado o no. Esperó la oportunidad de cargar su teléfono, esperando recibir noticias de su hermana y prima en Florida.

El lunes temprano, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, admitió que era una “situación desafiante y desgarradora”, pero emitió una severa advertencia: “Si viene a los Estados Unidos ilegalmente, será devuelto. Tu viaje no tendrá éxito y pondrás en peligro tu vida y la de tu familia ".

Funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México caminaron entre los migrantes que inscribían a los interesados en solicitar asilo en México. En lo que va del año, más de 19.000 haitianos han optado por hacerlo, incluidos algunos que se encuentran ahora en la frontera.

Al mismo tiempo, las autoridades mexicanas estaban deteniendo a algunos migrantes. Los primeros autobuses cargados se retiraron el domingo y llegaron más autobuses vacíos el lunes.

Algunos trabajadores humanitarios dijeron el lunes que habían visto a tropas de la Guardia Nacional mexicana ayudar a los agentes de inmigración a detener a un grupo de 15 a 20 migrantes en Acuña.

La agencia de inmigración de México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero un funcionario federal dijo a The Associated Press el domingo que el plan era llevar a los migrantes a Monterrey, en el norte de México, y Tapachula, en el sur, con vuelos a Haití desde esas ciudades que comenzarían en los próximos días.

