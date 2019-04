Gobierno mexicano externó sus mejores deseos a Pedro Sánchez y España

México.- Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, felicitó este lunes al "pueblo español" por la jornada electoral del domingo y dirigió sus mejores deseos al futuro Gobierno de España, que seguirá liderado por el socialista Pedro Sánchez.

"Felicidades al pueblo español por la jornada democrática de ayer y nuestros mejores deseos a Pedro Sánchez y al nuevo Gobierno que se integrará a partir de ahora. íEnhorabuena!", publicó Marcelo Ebrard, en su cuenta Twitter.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, constató durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional la victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aunque evitó opinar sobre la situación política de España.

"Como sabemos, le fue bien al movimiento liberal (progresista) español. No sucedió lo mismo con el movimiento conservador, que no avanzaron, no les alcanzó"