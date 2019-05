Gobierno otorga arresto domiciliario a 50 presos políticos

Managua.- El gobierno de Nicaragua informó el jueves que puso bajo arresto domiciliario a 50 presos políticos que se encontraban tras las rejas, ante la inminencia de un plazo acordado para liberar a todos esos reos.

Todas esas personas están acusadas de crímenes contra la seguridad y la paz pública, dijo el gobierno en un comunicado, cargos que suele utilizar contra todos los participantes en las manifestaciones opositoras que han sacudido al país en el último año.

En los últimos meses, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha realizado varias excarcelaciones similares. Sin embargo, el conglomerado opositor Alianza Cívica se retiró de negociaciones con el gobierno semanas atrás porque no todos los presos habían sido liberados.

El gobierno se ha comprometido a liberar a todas las personas que fueron detenidas durante las protestas para el 18 de junio, y dijo que 142 siguen tras las rejas. La Alianza Cívica señaló que había 233 presos políticos que seguían encarcelados.

Horas más tarde, el gobierno anunció que iba a poner en libertad a otros 207 reclusos por el Día de las Madres, que se celebró el jueves. La Alianza Cívica dijo que se creía que dos de esos reos eran prisioneros políticos, mientras que los demás habían sido detenidos bajo cargos que no están relacionados con las protestas.

Algunos opositores convocaron a una marcha en memoria de las personas que fallecieron por la represión durante una marcha el Día de las Madres del año pasado. Sin embargo, una fuerte presencia policial en las calles pareció evitar que se llevara a cabo.

La policía también se desplegó alrededor de la catedral de Managua, donde un grupo de personas que perdió a sus familiares durante las protestas había programado una misa.

Algunos miembros de la Asociación Madres de Abril llevaron fotografías de los familiares que perdieron en las protestas. La misa fue en memoria de aquellas personas que fallecieron en la marcha del Día de las Madres del año pasado.

Justina López sostiene una fotografía de su hijo fallecido durante una misa conmemorativa en Managua, Nicaragua, 30 de mayo de 2019. AP.

El año pasado, un grupo internacional de investigación señaló que seis manifestantes murieron en las protestas del Día de las Madres. Agregó que se creía que dos personas que eran activistas del sandinismo también fallecieron en circunstancias confusas.

Por lo menos 100 jóvenes enmascarados estaban afuera de la catedral gritando consignas contra el gobierno y lanzando petardos caseros contra la policía que se encontraba fuera del perímetro. Un periodista de The Associated Press no vio ningún acto de violencia en el encuentro.

Había reportes de los medios locales sobre que la policía había rodeado de manera similar otra concentración en la catedral de la ciudad de Matagalpa, a unas dos horas al norte de Managua.

El periódico La Prensa, que es un asiduo crítico del gobierno de Ortega, también reportó que unos 30 agentes de la policía se habían colocado en las calles aledañas a las oficinas del diario.