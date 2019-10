Golpea a su hijo de 2 años hasta morir por no comerse un hotdog

Kansas.- Una mujer de Kansas que dice que "perdió los estribos" cuando su hijo de 2 años se negó a comer un hot dog ha sido sentenciada a más de 19 años de prisión por su paliza a muerte.

El pequeño Anthony "Tony" Bunn murió de muerte horrible en mayo de 2018, dijeron las autoridades. La sentencia fue entregada el viernes a Elizabeth Woolheater, de 24 años, de Wichita, quien se declaró culpable de asesinato y abuso infantil, informó Wichita Eagle.

La abuela de Tony, Nancy Woolheater, le dijo al juez que espera que su hija reciba ayuda en la prisión, informó el periódico. "Si él estuviera aquí, creo que la única pregunta que tendría para usted es:

¿Por qué? ‘ ¿Por qué, mami? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no me amas lo suficiente? Yo te amaba.'", dijo la abuela, según el periódico.