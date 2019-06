Golpean y roban a anciano mientras leía en Nueva York

Nueva York.- Un anciano de 67 años fue agredido por un hombre mientras se encontraba leyendo un libro en Central Park, Nueva York.

El hecho sucedió el pasado viernes alrededor de las 10:15 horas, cerca de Olmsted Way y West Drive. Un hombre de la tercera edad leía tranquilamente el clásico "Through the Looking-Glass" de Lewis Carroll cuando de pronto fue golpeado por un joven desconocido por haberlo mirado "de forma equivocada", de acuerdo al reporte policial.

El joven comenzó por insultarlo para después golpearlo y empujarlo. Tras el ataque, el anciano huyó aterrado del lugar, dejando una bolsa con sus pertenencias: un cuaderno, el libro y su iPhone.

El agresor entonces tomó las pertenencias de su víctima y se dio a la fuga.

Hasta el momento el atacante no ha logrado ser identificado; la Policía de Nueva York se encuentra tras su pista.