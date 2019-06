Golpear la cabeza de Trump, cura contra el estrés en China

China.- Una compañía japonesa está triunfando en un salón tecnológico en China con un maniquí de Donald Trump que los visitante pueden golpear en la cabeza con un martillo para luchar contra el estrés.

La cabeza del presidente, con un resorte que la hace moverse, se ha convertido en la estrella del Consumer Electronics Show (CES) Asia, la versión asiática del célebre salón tecnológico de Las Vegas.

"Todavía sería mejor si pudieran utilizar las manos y los pies. Con el martillo no es tan divertido", explica Wang Dongyue, un visitante, tras haber dado un gran mazazo en la cabeza ficticia del presidente estadunidense.

"Si le digo la verdad, no me causa muy buena impresión porque ahora mismo no es muy amistoso con China", afirma este hombre de 31 años.

La cabeza de Trump fue instalada en el salón por la compañía japonesa Soliton Systems, especializada en inteligencia artificial.

El salón de Shangái, organizado por el sindicato profesional estadunidense de electrónica (CTA) se inauguró el martes, en plena guerra comercial entre China y Estados Unidos.

China y Estados Unidos se aplican mutuamente aranceles punitivos sobre mercancías por valor de 360 mil millones de dólares de comercio bilateral anual.

El conflicto preocupa a los mercados mundiales y tiene un importante componente tecnológico, en particular por la presiones de Washington a gobiernos de todo el mundo para que no contraten los servicios del gigante tecnológico chino Huawei, especialista en instalación de redes de internet móvil 5G.

Huawei firma acuerdo para desarrollar tecnología 5G en Rusia

El gigante chino de las telecomunicaciones, Huawei, firmó el pasado miércoles un acuerdo para desarrollar la tecnología 5G en Rusia en conjunto con la firma MTS, algo que aliviaría la situación que en los últimos meses ha afectado a la empresa china.

El acuerdo fue alcanzado en el Kremlin de Moscú, durante una ceremonia en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo donde asistieron el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Según lo pactado, la compañía china y la rusa MTS desarrollarán entre 2019 y 2020 redes piloto y pruebas para la implementación de una red comercial LTE con tecnología 5G y IoT (Internet de las Cosas) con la actual infraestructura de MTS, la mayor compañía de telecomunicaciones en Rusia.