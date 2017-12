Google inaugurará su primer centro de IA en China

Beijing, China.- Google anunció la apertura de una nueva instalación de investigación para la inteligencia artificial en Beijing, de acuerdo con el anuncio emitido por la compañía el pasado miércoles en Shangai.

El Centro Google IA China tendrá un pequeño grupo de investigadores apoyados por varios cientos de ingenieros con sede en China.

Foto: AFP

Esto se ha dado gracias a que el gobierno chino ha convertido la IA en una prioridad nacional, y los legisladores anunciaron en julio planes para desarrollar una industria que generará 400 mil millones de yuanes (60 mil millones de dólares) de producción anual para 2025 y un líder mundial en ciencias para 2030.

"[China] contribuye al desarrollo del país mediante la creación de empleos, la capacitación de ingenieros y, en última instancia, la construcción de una base de mayor competencia técnica ayuda a construir buena voluntad con China", indica Mark Natkin, director general de Marbridge Consulting, con sede en Beijing.

Foto: AFP

La empresa americana de internet ha tratado de consolidar su presencia en el país asiático desde que en 2010 tuvo problemas al desafiar al gobierno chino por negarse a autocensurar el contenido de búsqueda, terminando con el bloqueo de la mayoría de sus servicios.

Google ha estado aumentando la contratación y la promoción de sus herramientas TensorFlow AI, características que el presidente ejecutivo Sundar Pichai destacó cuando visitó el país a principios de este mes.

La medida más reciente de Google para formalizar su presencia de inteligencia artificial en el país es un reconocimiento tácito de que las empresas y los gobiernos de China y Estados Unidos están en una carrera para determinar cómo se aplicará el arte y la ciencia de la IA en todo el mundo.

"Será un pequeño equipo centrado en avanzar en la investigación básica de inteligencia artificial en publicaciones, conferencias académicas e intercambio de conocimientos", dijo Fei-Fei Li, científico jefe de la unidad de nube de Google que dirigirá el centro de investigación de Beijing.

Foto: AFP

Aunque la compañía aun no ha dado a conocer el numero de personas que planea contratar, aclara que atraer a los mejores talentos no será fácil.

Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. y Baidu Inc. son los rivales locales a los cuales Google tendrá que enfrentar puesto que estas empresas son las dominantes de la escena tecnológica nacional , y ofrecen a los ingenieros una potente combinación de conjuntos de datos de usuario sin igual y lucrativos paquetes de salarios.

Foto: AFP

China a sido de gran ayuda al desarrollo de las aplicaciones de inteligencia artificial como el reconocimiento de imágenes, las cuales solo funcionan de manera precisa con grandes cantidades de datos detallados del usuario. Más de 731 millones de usuarios de internet del país asiático brindan información mucho más detallada que los americanos.

Un ejemplo de esto es el proveedor de préstamos a corto plazo Yongqianbao o Smartfinance, el cual determina la elegibilidad del préstamo mediante el seguimiento de 1.200 puntos de datos, como la frecuencia con la que los usuarios cargan sus teléfonos o si las personas les devuelven sus llamadas.

Foto: AFP

Sin una sólida base de usuarios chinos, Google no tiene datos que abarquen tanto a las personas en el país. Pero la compañía dice que el centro de IA está más enfocado en atraer investigadores de primer nivel que salgan de China que en datos.

"Mi trabajo es seguir avanzando en la investigación sobre IA, reconociendo que AI es un desafío global que requiere talento internacional", dice Li, explicando que hay muchos conjuntos de datos de código abierto sólidos que están disponibles al público.

Con información del Washington Post

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: