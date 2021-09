Gran incendio se registra en Las Vegas, causa graves daños a Mount Charleston Lodge

Las Vegas.- En las primeras horas de este viernes, se registró un incendio que causó grandes daños al Mount Charleston Lodge, según informó un testigo que se alojaba en una cabaña cerca del albergue durante la noche.

Dari Sullivan de Henderson explicó que se estaba quedando en una cabaña en el albergue a 7.717 pies de altura en la cima del Cañón Kyle en el Bosque Nacional Humboldt Toiyabe, cuando se despertó con ruido provocado por el incendio a las 4:45 a.m.

Ella y un amigo salieron de la cabaña y vieron el albergue ardiendo con llamas que se elevan hacia el cielo, informó Las Vegas Review Journal.

"Fue el albergue en sí (que estaba en llamas), el restaurante, todo el mundo estaba en el estacionamiento", dijo Sullivan.

Las tripulaciones combatieron el viernes un incendio en un hotel y restaurante en una montaña que es un refugio popular del calor del verano para los residentes de Las Vegas.

El alcance del daño al Mount Charleston Lodge no estaba claro y no se dispuso de información de inmediato sobre una posible causa, informaron los medios de comunicación de Las Vegas.

Hasta el momento no hubo informes inmediatos de heridos, según lo informado por The Associated Press.

Las fotos publicadas en línea mostraban llamas en al menos un edificio del albergue y la Comisión Regional de Tránsito del Sur de Nevada dijo que no había acceso al área inmediata debido al incendio y la investigación.

