Granjero se corta la pierna para liberarse de máquina agrícola

Nebraska, Estados Unidos.- Tras vivir momentos de desesperación, un granjero tomó una dolorosa decisión para salvar su vida. El hombre sacó de su bolsillo una navaja y se cortó la pierna luego de que su pierna se le quedara atorada en una máquina agrícola.

Kurt Kaser, residente de Pender, de 63 años, descargaba maíz el mes pasado cuando salió de su camioneta y accidentalmente pisó sobre una abertura en la máquina transportadora de grano. El tornillo sinfín de la máquina atrapó la pierna de Kaser y comenzó a jalarla, reportó la televisora de Omaha KETV.

Kaser dijo que no pudo destrabar la pierna y no tenía su teléfono celular al alcance. No había nadie cerca para ayudarlo.