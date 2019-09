Greta Thunberg a líderes mundiales: "El cambio viene, les guste o no"

La joven activista sueca Greta Thunberg, líder del movimiento juvenil contra la crisis climática, acusó este lunes a los jefes de Estado y de Gobierno de no hacer lo suficiente para revertir la crisis climática y les avisó de que los jóvenes van a empezar el cambio, "les guste o no".

"Aquí y ahora es donde damos un paso adelante, el cambio viene, les guste o no", dijo Greta en el comienzo de la Cumbre de Acción Climática que se celebra hoy en la sede de Naciones Unidas.

"Se están muriendo los ecosistemas, estamos a las puertas de una extinción masiva", agregó la joven activista de 16 años, que acusó a los líderes mundiales de mirar para otro lado o pensar únicamente en el dinero.

"Triste y enfadada", con una larga trenza y una blusa rosa, Greta arrancó el mensaje de manera personal, asegurando que hoy no debería estar en la ONU hablando en nombre de los jóvenes sino que debería estar en el colegio, al otro lado del océano.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a la izquierda, y jóvenes activistas ambientales observan a Greta Thunberg, de Suecia, a la derecha, dirigirse a la Cumbre de Acción Climática en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU, el lunes 23 de septiembre de 2019. (Foto AP / Jason DeCrow)

"Me han robado mis sueños, mi infancia con sus palabras vacías", aseguró antes de agregar que "sin embargo, tengo suerte, porque (a diferencia de ella) son muchos los que sufren, los que están muriendo" por culpa del calentamiento global.

Greta, que ha inspirado a millones de jóvenes a lo largo y ancho del mundo, insistió en que desde hace más de treinta años "los datos científicos son clarísimos" sobre la crisis climática y sus consecuencias devastadoras. "Cómo se atreven a mirar para otro lado, a venir aquí a decir que están haciendo suficiente.

Dicen que nos escuchan, que entienden la urgencia pero (...) si realmente entendieran la situación no estarían sin hacer nada", dijo antes de apuntar irónicamente:

"No quiero creer que no actúan por maldad". Greta aseguró que la propuesta de reducir las emisiones contaminantes a la mitad para evitar que la temperatura del planeta aumente por encima de 1,5 ºC, no es lo suficientemente ambiciosa.

"No es aceptable para nosotros, porque somos lo que vamos a tener que vivir con estas consecuencias", dijo antes de subrayar: "Nos están fallando a los jóvenes, pero los jóvenes están entendiendo la magnitud de su traición. (...) Las nuevas generaciones están pendientes de ustedes y si nos fallan nunca se lo perdonaremos".