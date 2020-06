Greta Thunberg ataca a los líderes que se toman selfies con ella

Suecia.- Greta Thunberg ha expresado su frustración con los líderes mundiales que quieren selfies con ella solo para que puedan "verse bien".

La activista ambiental de 17 años criticó el comportamiento de figuras de alto rango después de su discurso en la cumbre sobre cambio climático de las Naciones Unidas en septiembre pasado.

En una serie para la radio sueca sobre su campaña, dijo: "Presidentes, primeros ministros, reyes y princesas vinieron y quisieron hablar conmigo.

Greta Thunberg critica a los líderes mundiales que solo quieren selfies con ella para 'verse bien' y dice que deberían estar 'avergonzados' por traicionar a las generaciones futuras sobre el cambio climático auch rojo golpeando a rojo pic.twitter.com/kZFUXTydyA — Jorge Aguirre (@JorgeAguirre9) June 27, 2020

"Me vieron y de repente vieron la posibilidad de que pudieran tomarse una foto conmigo para su cuenta de Instagram. Luego, el hashtag #savetheplanet". "Parecía como si hubieran olvidado por un momento estar avergonzados de que su generación hubiera decepcionado a las generaciones futuras".

Anuncio Anteriormente le había dicho a la BBC que la canciller alemana, Angela Merkel, estaba entre las que habían hecho cola para tomarse una selfie con ella. "Para ser justos, no fue solo ella, fueron muchos", dijo.

Y ese tipo de cosas suceden todo el tiempo. La gente solo quiere estar junto a mí y otros activistas climáticos. Pueden publicarlo en las redes sociales y les hace verse bien, les hace parecer que les importa.

La activista sueca demanda que los líderes pongan prioridad en el medio ambiente. AFP

Ella dijo que a menudo se la veía como "alguien para estar al lado, para verse bien, y eso es algo que realmente no me gusta porque ese no es el tipo de persona que quiero ser".

En la radio sueca, también habló de su esperanza de que los cambios realizados durante la pandemia COVID-19 alentarían más acciones contra el calentamiento global.

