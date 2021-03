Greta Thunberg critica a Joe Biden por ignorar "la ciencia" del cambio climático

Estados Unidos.- La activista ambiental adolescente sueca Greta Thunberg dice que el presidente Joe Biden no está haciendo lo suficiente para "tratar la crisis climática como una crisis", acusándolo de "no estar lo suficientemente en línea con la ciencia" sobre el tema.

Durante una aparición en MSNBC el domingo por la noche, se le pidió a Greta Thunberg, de 18 años, conocida por poner los pies en el fuego de los líderes mundiales sobre sus políticas ambientales, que calificara a Biden, a quien ella respaldó, sobre cómo su administración está manejando el cambio climático.

Bueno, no deberías quitarme eso, solo soy un adolescente, así que no lo soy, no tengo el mandato de dar calificaciones como esas. Mis opiniones sobre esto no importan, comenzó Thunberg.

“Debería mirar la ciencia y si sus políticas están en línea con los acuerdos de París y mantenerse por debajo de 1,5 o incluso 2 grados centígrados, y luego puede ver claramente que, no, no es lo suficientemente acorde con el Ciencias. No soy yo quien dice, es solo blanco y negro, mirando los hechos ", continuó.

Las declaraciones de Greta durante el programa de MSNBC.

La presentadora Mehdi Hasan señaló que Biden se ha reincorporado al Acuerdo Climático de París, nombró a un zar climático y comenzó a revertir algunas de las políticas ambientales del expresidente Donald Trump y luego le preguntó qué le sugeriría a Biden que hiciera.

Me gustaría que básicamente trataras la crisis climática como una crisis. Ellos mismos han dicho que esto es una amenaza existencial, respondió, y agregó que Biden no lo está manejando como tal.

“Simplemente están tratando la crisis climática como si fuera un tema político, entre otros temas y, sí, lo tratan como una crisis, ese es el paso número uno”, agregó.

Thunberg se negó a mencionar una cosa que le sugeriría al presidente que hiciera para luchar contra el cambio climático, pero dijo que involucrar a la gente es una prioridad.

Thunberg también dijo que los líderes que se quejan de que no pueden hacer nada para cambiar la política ambiental porque carecen de apoyo necesitan construir un respaldo para lo que quieren lograr.

“Bueno, ¿cómo puede esperar el apoyo y la presión de los votantes si no está tratando la crisis como una crisis? Dado que la crisis climática no existe, ¿cómo podemos esperar que la gente quiera una acción climática? ”, dijo.