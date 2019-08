Grupo de rock integrado por monjas se vuelve tendencia en redes

Perú.- A pesar de lo que puede haber escuchado, el rock no está muerto, y son un montón de monjas las que ayudan a mantenerlo vivo. Once monjas católicas provenientes de 8 países diferentes forman una de las historias de éxito más improbables en la escena de la música rock actual.

Su banda, llamada Siervas (en español para "The Servants"), se originó en un convento peruano hace tres años y ahora está actuando internacionalmente, y ha lanzado dos discos.

Y se han convertido en una auténtica fuerza cultural. La banda también ha acumulado más de un millón de visitas en YouTube, con el video de la canción "Hoy Despierto" o "Today I Wake Up", cerca de 700,000 visitas.

Las integrantes del colectivo impactaron al público con su manera de expresarse musicalmente y pronto los asistentes a sus conciertos pasaron del asombro a la admiración.

Las monjas esperan que puedan ganar una nominación al Grammy Latino cuando los nominados sean anunciados el miércoles. Las monjas, todas en sus 20, 30 o 40 años se desempeñan en hábitos en blanco y negro, usan cruces de plata pero tocan un pop rock latino muy optimista.

La música fue un pasatiempo al principio para las mujeres, después de sus trabajos diarios ayudando a mujeres pobres y encarceladas en Perú.

Después de que comenzaron a escribir música original, sacaron un CD y generaron suficiente interés en Perú, y en línea, para finalmente lanzar la carrera internacional del grupo.

Creemos que esta música, o este género, resuena hoy en día con los jóvenes, dijo la hermana Andrea García, miembro del grupo de 47 años, que solía escuchar a Michael Jackson cuando estaba en la universidad.

"Nuestro objetivo es que a través de las melodías, nuestras letras lleguen a las personas". Y parecen hacerlo haciendo eso, demostrando cierto atractivo cruzado.

"No soy un feligrés, pero amo esta música", dijo a The Associated Press Milagros Lizarraga, una agente de bienes raíces de Simi Valley, California, de 53 años.

Me encanta porque están rompiendo un paradigma. Están fuera de la caja .

La religiosa Teresa Fuentes guarda un recuerdo del primer concierto que el grupo dio en Lima: "Cada vez que terminábamos una canción, la gente se quedaba en silencio y no sabíamos si les había gustado o no". Dice que solo después pudieron entender "que era el impacto que les había proporcionado el hecho primero y luego ya venía el aplauso".