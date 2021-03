Grupos de conservación pretenden agregar el Departamento de Energía de EU la demanda del corredor CMP

Augusta.- Tres de los grupos conservacionistas más grandes de Maine se han movido para agregar al Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) a su demanda que impugna los permisos federales defectuosos que se otorgaron a Central Maine Power (CMP) por su controvertida transmisión proyecto de línea.

La revisión deficiente del proyecto por parte del DOE ha sido objeto de escrutinio porque la Administración Trump se apresuró a emitir un permiso presidencial pocos días antes de la toma de posesión del presidente Joe Biden.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al hacerlo, el DOE violó la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) y la Ley de Procedimiento Administrativo al emitir una Evaluación Ambiental defectuosa y Hallazgo de No Impacto Significativo (EA / FONSI), al no preparar una Declaración de Impacto Ambiental (EIS), y al no cumplir con los requisitos de participación pública de NEPA.

Leer más: Alerta Amber: Adolescente de Texas es secuestrada por un delincuente sexual

En un comunicado Natural Resourse Council of Maine, también informó que aunque está dentro de su función y misión, el DOE tampoco realizó un análisis independiente de los impactos del proyecto en las emisiones de gases de efecto invernadero.

El congresista Jared Golden y Penobscot Nation han pedido a la Administración Biden que rescinda el Permiso Presidencial del DOE y EA / FONSI, y vuelva a la mesa de dibujo para realizar una revisión ambiental más amplia y transparente del controvertido corredor CMP.

En su presentación legal, el Appalachian Mountain Club (AMC), el Consejo de Recursos Naturales de Maine (NRCM) y el Sierra Club Maine dicen que el DOE cometió un claro error al emitir el permiso presidencial para el corredor CMP sin permitir primero el comentario público.

El enfoque del DOE sobre el corredor CMP contrasta radicalmente con las revisiones que realizó para proyectos similares en Vermont y New Hampshire, donde realizó múltiples audiencias públicas y realizó una revisión mucho más rigurosa y profunda.

En octubre de 2020, los tres grupos presentaron su demanda original en un tribunal federal desafiando al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. por no evaluar rigurosamente los impactos completos de la línea de transmisión de CMP en los bosques, las aguas y las comunidades del oeste de Maine.

En su presentación legal , AMC, NRCM y Sierra Club Maine dijeron que al elegir no realizar una EIS como lo requiere la NEPA, el Cuerpo había abdicado de su responsabilidad de evaluar los impactos completos de la línea de transmisión propuesta, incluida una nueva 53 millas corredor que atravesaría la región de las Montañas Occidentales de Maine.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito emitió una orden judicial que prohíbe la construcción en el segmento 1 del corredor CMP, mientras que la corte considera una apelación presentada por los tres grupos en respuesta a una decisión de un tribunal inferior de denegar su moción para una orden judicial preliminar . Los argumentos orales para ese caso están programados para el martes 30 de marzo.

Leer más: En Estados Unidos honran a los veteranos de la Guerra de Vietnam

La falta de transparencia ha plagado la revisión federal del corredor CMP. Los grupos solo pudieron obtener una copia de la evaluación ambiental del Cuerpo después de presentar una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) de documentos relacionados con la revisión del Cuerpo.

El DOE no cumplió con el compromiso que hizo con la senadora Susan Collins de publicar su permiso preliminar y EA para comentarios públicos antes de finalizarlos.

Los grupos están representados en su demanda por Earthrise Law Center, la clínica legal ambiental de Lewis & Clark Law School.