Guaidó no le preocupa poca participación en las protestas 

Caracas.- El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente encargado, dijo este martes que no le preocupa la escasa participación en las últimas protestas opositoras que él mismo convocó y que hacen parte de una agenda para desalojar a Nicolás Maduro del poder.

"No todas las convocatorias son de cientos de miles", dijo Guaidó a periodistas antes del inicio de la sesión legislativa de hoy. "Eso no nos preocupa en absoluto porque ahí está el ciudadano venezolano, dispuesto a luchar por sus conquistas", añadió.

Efe constató el lunes que una protesta antigubernamental a la que había convocado Guaidó fue desatendida por los opositores, que no llegaron a concentrarse siquiera por el orden de cientos en Caracas, la capital venezolana y asiento de los poderes públicos.

Y la semana pasada otras protestas también organizadas por Guaidó se alejaron de las masivas concentraciones que le respaldaron a principios de año, cuando el legislador no reconoció el nuevo mandato de Maduro y proclamó un Gobierno interino, luego de la interpretación que hiciera de varios artículos de la Constitución.

Con todo, Guaidó dijo este martes que está "seguro no solo del acompañamiento, sino del deseo de cambio del venezolano".

"Yo entiendo las ansiedades", indicó en referencia a los 10 meses que han transcurrido desde que proclamó su Gobierno interino.

Pero estamos (los opositores) en una situación clara de ejercicio y ofensiva política", agregó.

Consultado el lunes por Efe el director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, dijo que los opositores han perdido el entusiasmo por las protestas porque "no saben cuál es su rol" en la coyuntura política que atraviesa Venezuela.

"Las personas no entienden dónde están paradas, no saben dónde están paradas, no saben hacia dónde se están moviendo (...) no saben cuál es su rol dentro de todo este juego", dijo el analista.

Además, aseveró que Guaidó perdió 20 % de respaldo desde enero pasado, por cuanto mantiene un 45 % de aprobación, un número, sin embargo, superior al de Maduro.

Guaidó dijo hoy al respecto que los venezolanos tienen "muchas razones" para manifestarse, y que 7 de cada 10 están descontentos con la situación que atraviesa el país.

Pero esgrimió que la "censura" y la "persecución" contra dirigentes políticos, medios de comunicación y periodistas han dificultado la difusión de sus mensajes y convocatorias.