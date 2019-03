Guaidó se reunirá hoy con Bolsonaro en Brasil

Brasilia, 28 feb (EFE).- Juan Guaidó se reunirá el día de hoy con Jair Bolsonaro.

Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino de su país, afirmó este jueves que "no se puede vivir en paz" cuando una dictadura "masacra a un pueblo", tras reunirse con el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro.



Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por unos 50 Gobiernos, reiteró junto al mandatario brasileño que en su país "no es cierto que haya un dilema entre guerra y paz, entre una y otra ideología", sino que la disyuntiva es "entre democracia y dictadura, entre miseria y muerte".



En nombre del "pueblo venezolano", le agradeció a Bolsonaro el apoyo que Brasil le ha dado a "la lucha" por sustituir al Gobierno de Nicolás Maduro y "recuperar la democracia", para que Venezuela pueda volver "al camino del progreso".



Admitió, además, que ha recibido amenazas, pero aún así aseguró que tiene previsto regresar a Venezuela durante el próximo fin de semana o "a más tardar el lunes", tras una cumplir una "agenda internacional" aún no definida.



Aunque reconoció que hasta ahora la amnistía que la Asamblea Nacional le ofreció a los militares que dejen de apoyar a Maduro no ha tenido efecto, Guaidó aseguró que en el sector castrense crece un malestar que sólo no termina de expresarse por el "miedo" y la represión.



El régimen de Maduro está tan débil que solamente le quedan las armas. Imaginen a ese régimen sin armas. Ya tendríamos dado el paso hacia unas elecciones libres



Precisamente este jueves se confirmó que un grupo de 156 militares venezolanos desertaron en las últimas horas a Colombia, lo que incrementa la cifra total de uniformados que han llegado al país a 567 desde el pasado 23 de febrero.



Guaidó llegó a Brasilia esta madrugada, procedente de Bogotá, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, tras salir de su país por tierra hacia Colombia el pasado viernes.



Su desplazamiento a Colombia desafió una prohibición de salida del país dictada por la Justicia venezolana, que justificó esa decisión en una investigación que se relaciona con su proclamación como presidente interino, el pasado 23 de enero.