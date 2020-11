Guardacostas en San Andrés y Providencia rescatan a un italiano arrastrado a alta mar por Iota

Bogotá, Colombia.- Guardacostas en el Archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia rescataron este lunes a un hombre italiano, identificado como Gianfranco del Signore, de 67 años de edad, luego de que los fuertes vientos de el huracán de categoría 5, Iota, arrastrara su velero hacia alta mar.

El hombre se encontraba en el barco en un sector llamado Los Almendros de la isla de San Andrés, cuando el fenómeno meteorológico lo alejó, hasta que fue rescatado tras el llamado de emergencias que hicieron las personas que vieron lo sucedido.

La Armada de Colombia relató en un comunicado que se efectuó el despliegue de una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas, que en medio de condiciones de alto riesgo para la tripulación, llegó oportunamente hasta el lugar de la emergencia, logrando poner a salvo la vida del adulto mayor.

Luego lo transportaron hasta un muelle seguro para posteriormente recibir la atención médica priorizada.

El hombre de origen italiano, que hacía la ruta desde Panamá a Guatemala, indicó que "he parado en San Andrés para cargar un poco de diésel y cambiar una batería que se dañó".

Por los fuertes vientos de Iota el barco "se dobló mucho, ingresaba agua y no sabía qué hacer".

Del Signore detalló que "pregunté por radio a la Armada y la Armada, increíble, llegó rápido con vientos de 60 nudos. Llegó rápido a tomarme, me sacó del barco y me llevó al comando donde está todo. Me dio ropa seca y me trató muy bien".

Iota, que se encuentra este martes sobre Nicaragua como tormenta tropical nivel 2 en la escala Saffir-Simpson, provocó a su paso por el Archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia una emergencia que las autoridades atienden.