Guardia de cárcel es despedida por una carta de amor a prisionero

Oklahoma.- Una agente de detención femenino en Oklahoma fue despedida y puede enfrentar cargos después de profesar su amor por escrito a uno de los reclusos que era su trabajo supervisar, dijeron el viernes las autoridades.

Sharidan Wilson, de 20 años, fue despedida de su puesto en la Cárcel del Condado de Oklahoma después de menos de siete meses en el trabajo después de que sus compañeros de trabajo encontraron una nota de amor al recluso, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Oklahoma.

El presunto objeto de sus afectos, el recluso Darryl Frost, de 23 años, había sido ingresado en la cárcel por un intento de robo con un cargo de arma peligrosa, informó KFOR-TV de Oklahoma City.

Durante su encarcelamiento, Wilson supuestamente trajo un teléfono celular a Frost en su celda de la cárcel y comenzó a mantener correspondencia con él a todas horas durante el transcurso de dos semanas, incluidas las veces que estuvo de servicio y durante la noche, según documentos judiciales.

Oficina del Sheriff de Oklahoma. Darryl Frost

Wilson supuestamente le escribió a Frost una carta y se la entregó en su celda. La carta decía: "Solo sé que eres todo lo que pienso y estoy lista para que salgas de allí para que podamos probar algo real".Quiero hablar contigo tanto como pueda", también supuestamente escribió.

"Si descubren que es a mí a quien llamas, no solo perderé mi trabajo sino que también me encerrarán". Los diputados dijeron que otro oficial de detención sospechaba de una relación no profesional entre Wilson y Frost y reportó la sospecha a los superiores. Wilson fue despedido el mismo día que se encontró la nota, dijo la oficina del alguacil.

Según los informes, los investigadores también tienen conversaciones telefónicas grabadas entre la pareja, pero no están revelando el contenido porque la investigación sigue en curso, informó la estación.

Según los informes, tanto Wilson como Frost admitieron su romance, informó KFOR-TV. Pero no estaba claro si su relación iba más allá de sus conversaciones telefónicas y la nota.

El portavoz del departamento, Mark Meyers, dijo que la oficina del alguacil exige una gran capacitación sobre cómo se supone que los oficiales de detención deben tratar a los reclusos.

Dijo que el comportamiento de Wilson definitivamente rompió el protocolo, pero no especificó qué pasaría si se presentaran cargos contra el ex oficial de detención.