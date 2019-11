Guardia permitió a 30 reclusos una fiesta por la muerte de un compañero

California.- El trabajador de la prisión también entregó a un prisionero en régimen de aislamiento un paquete preparado por otros reclusos como recompensa por participar en un homicidio.

Un guardia de una cárcel de California (EE. UU.) permitió que unos 30 reclusos hicieran una fiesta para llorar la muerte de un prisionero, según lo revela un informe de la Oficina del Inspector General de ese estado, publicado este lunes.

Según el documento oficial, el funcionario habría permitido que varios reclusos salieran de sus celdas para reunirse en un patio con ese propósito, sin notificar a nadie.

Tampoco registró que en esa ocasión los prisioneros bebieron alcohol preparado por ellos mismos.

AFP

El texto detalla que el guardia también le dio a un prisionero en régimen de aislamiento un paquete de regalo preparado por otros internos, como recompensa por haber participado en un homicidio.

A todo esto se agrega que el jefe del oficial no informó lo que sucedió a la Oficina de Asuntos Internos del departamento dentro del período establecido de 47 días, máximo determinado para los casos en que cualquiera de los empleados de la prisión viola la regulación.

El funcionario involucrado decidió renunciar a su trabajo después de llegar a un acuerdo con su jefe, que tenía la intención de despedirlo debido a una investigación interna.

AFP

El hombre, cuyo nombre no se ha hecho público, dijo que no sabe si violó las reglas o no, pero dijo que nunca puso en riesgo al personal de la prisión.

En el informe mencionado, que analiza la disciplina de unos 57,000 trabajadores en las cárceles de California, se especifica que entre enero y junio de este año registraron 1,070 casos en los que un guardia actuó de manera inapropiada, incluidas agresiones o abusos sexuales contra prisioneros.