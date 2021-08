Guardiana de prisiones es despedida tras ser descubierta besándose con un convicto dentro de su celda

Escocia.- Una guardia de prisiones perdió su trabajo luego de que se filtrara en video las imágenes secretas de ella besándose con un convicto dentro de su celda en Escocia.

El impactante video publicado por el medio Daily Record, muestra a la guardia Rachel Wilson besuqueándose con el preso.

El hecho ocurrió en medio de denuncias de problemas generalizados en la prisión de West Lothian en Escocia.

En el video de 79 segundos, se ve al prisionero identificado como Kevin "H" en su moderna celda de paredes blancas, donde coloca un teléfono móvil en un estante frente a la puerta y graba las imágenes.

El preso camina por su celda y parece tomar un trago de agua para refrescarse la boca y en cuestión de segundos, aparece la guardia de nombre Rachel Wilson en la puerta de la celda.

Se puede escuchar a los dos susurrando entre sí antes de que Kevin agarre a Rachel para darle un beso, que dura unos segundos.

Cuando termina, se puede escuchar a Kevin decir: "Eso es lo que quería".

Los jefes de la prisión llamaron a la guardia para investigar las imágenes y dijeron el jueves por la noche que Rachel ya no trabaja en la prisión.

El video fue filmado en las últimas semanas y los reclusos lo están compartiendo en varias cárceles escocesas.

Al principio se temió que el recluso, que cumple tres años por infracciones de tránsito, montara la grabación para "chantajear" a Rachel.

Pero los conocedores de la prisión afirman que se filmó para darle al prisionero "derechos de fanfarronear", entre otras desventajas.

Una fuente de la prisión dijo: "Si este fuera un enfoque no deseado, habría presionado el botón de pánico, pero no lo hizo. Está claro por el video que ella no fue coaccionada ni asustada. Ella es una participante dispuesta".

Cabe destacar que no se sabe si Rachel y Kevin están en una relación o si este fue un beso por primera vez.