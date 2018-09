Guatemala: Morales arremete contra la prensa

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Tras varias semanas en las que el presidente Jimmy Morales se ha enfrentado a diversos sectores que lo critican por poner fin a la comisión internacional que junto a la Fiscalía lidera la lucha anticorrupción en Guatemala, el viernes arremetió contra la prensa nacional y extranjera.

Morales, que por segunda vez en la semana militarizó parte del centro histórico de Ciudad de Guatemala con miles de policías y soldados de élite armados con fusiles M16 y lanzagranadas, y la blindó para poder dar su discurso de aniversario por la independencia del país, se lanzó contra los medios.

“Es preocupante el silencio, la manipulación de la información... No me preocupa el grito de los iracundos, me preocupa el silencio de los medios de comunicación”, afirmó el mandatario, y consideró que los medios nacionales e internacionales minimizan “la violencia de grupos desestabilizadores”.

Mientras Morales pronunciaba su discurso junto a algunos funcionarios de gobierno rodeado de miles de policías, cientos de manifestantes que portaban carteles, globos con su figura y una nariz de payaso le gritaban “¡fuera, fuera, que renuncie!” en la misma plaza de la constitución donde se celebraron los actos protocolarios por la independencia.

Por la tarde la Fiscalía anunció que había abierto dos expedientes por violación a las leyes de libertad de expresión y libertad de manifestación debido al uso de policías que restringieron el paso de miles de personas por el área, y que revisaron a niños, mujeres, hombres y ancianos. Un día antes la Corte de Constitucionalidad había ordenado al presidente, al ministro de Defensa y al ministro de Gobernación garantizar la libertad de manifestación y resguardar la seguridad de los inconformes.

Según analistas, Morales enfrenta una de la crisis más graves de su gobierno por haber anunciado, con un año de anticipación, el fin de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano de las Naciones Unidas que combate los aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el estado guatemalteco y lidera la lucha anticorrupción.

La CICIG y la Fiscalía han solicitado en tres ocasiones que se le retire la inmunidad a Morales para investigarlo por varios delitos, incluido el de ocultar información financiera y financiamiento electoral anónimo e ilícito del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que lo llevó al poder en 2015.