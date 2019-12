Guerra de Bolsonaro con las ONG alcanza a ciudad amazónica

En esta imagen del 1 de diciembre de 2019, Caetano Scannavino, coordinator de la ONG "Salud y Alegría", ofrece una entrevista ante su casa en Alter do Chao, en el estado brasileño de Para. fighters he says set rainforest fires. Una tranquila población amazónica se conviertió en el escenario de la creciente hostilidad entre el presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, y grupos ambientalistas, tras la detención de varios bomberos voluntarios (AP Foto/Leo Correa)