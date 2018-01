Guinea Ecuatorial afirma haber abortado un "golpe de Estado"

Malabo, Guinea Ecuatorial.- Guinea Ecuatorial afirmó haber abortado en Navidad un "golpe de Estado" organizado por un "grupo de mercenarios" contra el presidente Teodoro Obiang Nguema, en el poder desde hace casi cuatro décadas, según un comunicado leído este miércoles en la radio nacional.

"El pasado 24 de diciembre del año 2017, un grupo de mercenarios originarios de Chad, Sudán y Centroáfrica se infiltraron en las localidades de Kye Ossi, Ebibeyin, Mongomo, Bata y Malabo para atacar al jefe de Estado (...) que se encontraba en esos momentos en el palacio presidencial de Koete pasando las tradicionales fiestas de Navidad y Fin de Año", explica el comunicado leído por el ministro de Seguridad, Nicolás Obama Nchama.

Presidente Teodoro Obiang Nguema, foto EFE

El ministro agregó que "se activó inmediatamente una operación de desmantelamiento en coordinación con los servicios de seguridad de Camerún".

El 27 de diciembre, la policía camerunesa detuvo a alrededor de 30 hombres armados en la frontera entre Camerún y Guinea Ecuatorial.

Ese mismo día, se cerraron las fronteras ecuatoguineanas con Gabón y Camerún en Kye Ossi, donde se produjeron las detenciones, según fuentes coincidentes.

Frontera ecuatoguineana con Gabón, foto wikipedia

Después del anuncio de este miércoles, las fuerzas de seguridad de Guinea Ecuatorial abatieron a un "mercenario" en enfrentamientos en una zona de bosque cerca de las fronteras con Camerún y Gabón entre "mercenarios" y el ejército.

"Las fuerzas de seguridad de Guinea Ecuatorial abatieron a un mercenario durante enfrentamientos. Con los disparos, [los mercenarios] se dispersaron en los bosques fronterizos de Guinea Ecuatorial", informó la TVGE, la televisión estatal, sin ofrecer más detalles.

Herido en Guinea Ecuatorial, foto EFE

La emisora no mencionó cuántos "mercenarios" había en el bosque ni de dónde procedían.

Por otra parte, el embajador de Guinea Ecuatorial en Chad, que estaba celebrando las fiestas de fin de año en Ebibeyin -en la parte continental del país, en la frontera con Camerún- fue detenido el 30 de septiembre por las autoridades ecuatoguineanas, según uno de sus primos y una fuente policial de alto rango que no quiso identificarse.

Desde entonces Enrique Nsue Anguesom estaría detenido en un campo militar de Bata, la capital económica del país, "a causa de la investigación relacionada con los hombres detenidos" el día 27, según las mismas fuentes.

La información no pudo ser confirmada por la AFP de fuente oficial.

Fuentes locales contactadas por la AFP señalaron por otra parte que se enviaron refuerzos del ejército ecuatoguineano a la frontera con Camerún.

Ejército Guinea, foto EFE

Según el comunicado del gobierno de Malabo, los mercenarios" fueron "contratados por ecuatoguineanos militantes de ciertos grupos políticos de la oposición radical (...) con el beneplácito de algunas potencias" extranjeras, sin dar más detalles.

Desde las elecciones generales del 12 de noviembre, en las que el poder obtuvo 99 de los 100 escaños del Parlamento, el partido opositor Ciudadanos por la Innovación (CI) -que obtuvo el último diputado- denuncia "decenas" de arrestos de sus militantes, en las capitales política, Malabo, y económica, Bata.

"El partido CI no tiene nada que ver con un intento de golpe de Estado, no tengo ni idea de lo que están hablando, las autoridades no pueden suministrar ninguna prueba" reaccionó su dirigente, Gabriel Nse Obiang, contactado telefónicamente por la AFP.

"No sé qué se van a inventar, el montaje que van a fabricar" añadió Nse Obiang.

Las autoridades tampoco pudieron ser contactadas por la AFP para comentar sobre estos presuntos detenidos. Los medios de comunicación públicos no informaron sobre el tema.

Otro partido opositor, Convergencia por la Democracia Social (CPDS), pidió en un comunicado "la liberación" de los militantes de CI y reclamó al gobierno que "informe a la población de lo que está pasando".

Ejército EFE

El embajador de Guinea Ecuatorial en París habló el pasado viernes de un "intento de desestabilización", mientras que el presidente Teodoro Obiang denunció al día siguiente una "guerra" en preparación en su contra, sin precisar si se refería a las detenciones del miércoles.

Obiang, quien dirige esta antigua colonia española con mano de hierro desde su llegada a la presidencia, mediante un golpe de Estado en 1979, es el decano de los jefes de Estado del continente en términos de longevidad en el poder.

En abril de 2016 fue reelegido con más del 90% de los votos.

Con información de AFP