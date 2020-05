Ha estado enfermo de Covid-19 por 50 días y aún no mejora

Texas.- Un hombre de Texas que fue diagnosticado por primera vez con el nuevo coronavirus el 19 de marzo dijo que aunque ya no tiene síntomas del virus, desde entonces ha dado positivo por el virus dos veces más, incluso el 1 de mayo, según Fox. 26 Houston.

"Estoy listo para que se haga", dijo Christian Bermea, quien ha estado aislando durante más de 50 días, al medio de comunicación.

Definitivamente me siento mucho mejor que al principio, pero todavía no estoy al 100 por ciento. Mi olor no es tan bueno como solía ser, fatiga y falta de aliento.