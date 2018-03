Hace una compra en eBay y descubre oro dentro de su pedido

Reino Unido.- Nick Mead jamás imaginó que su nueva pieza para colección le daría una gran sorpresa, nada más y nada menos que cinco lingotes de oro, cuyo valor se aproxima a los dos millones de dólares.

Nick, quien tiene su residencia en Reino Unido, compró un tanque a través de internet, al llegar se puso a trabajar junto a su mecánico, Todd Chamberlain, cuando descubrieron que el depósito de gasolina estaba más pesado de lo normal. Inmediatamente se percató de que había algo escondido allí.

Foto: Tanks-alot

El tanque es un Tipo 69 que perteneció a la armada de Irak, un modelo que data de finales de la década de 1960 (aunque los iraquíes no los usaron sino hasta la década de 1980).

El coleccionista habló sobre el hallazgo a través de su canal de YouTube Tanks-alot.

Tanque tipo 69. Foto: motorpasion.com

De acuerdo con el portal Gizmodo, Mead creía que alguien había escondido armas dentro del depósito, por lo que le pidió a su mecánico que grabara en el momento del descubrimiento, para documentarlo.

Foto: Tanks-alot

Sin embargo, lo que encontraron fue algo mucho mejor que armas.

Los cinco lingotes estaban escondidos en el depósito de combustible con un valor que estiman están cerca de los 2,4 millones de dólares. Mead pagó 35 mil dólares por el tanque en eBay, por lo que cualquiera podría pensar que se sacó la lotería.

Lamentablemente para ellos, no pudieron quedarse con el oro. El coleccionista comentó en una entrevista con The Sun que no es tan sencillo como dirigirse a una casa de cambios y obtener un cheque por varios millones de dólares.

Foto: Tanks-alot

“No sabíamos qué hacer. No se puede tomar exactamente cinco barras de lingotes de oro abajo a Cash Converters sin preguntar qué hacen ahí, por lo que llamamos a la policía”, dijo Todd a The Sun.

Es muy probable que estos lingotes pertenezcan a Kuwait, debido a que en agosto de 1990 Irak invadió el país y se llevaron miles de lingotes de oro, aunque al acabar la guerra del golfo las Naciones Unidas obligaron a Irak a devolverlo. No es arriesgado pensar que muchos lingotes no regresaron a su país de origen. El oro ahora está en manos de la embajada de Kuwait.