Halla a su padre tras 12 años de creerlo muerto solo para despedirse de nuevo de él antes de fallecer

Colombia.- Luego de 12 años de no ver a su padres por que lo creían muerto, se reencontraron, solo para volverse a despedir de él, dos días después del hallazgo, su padre falleció, sin embargo, esta vez su se pudieron se despidió con un abrazo.

Por medio de redes sociales, la foto de Miguel Enrique Salcedo, llegó a manos de su hija, quien sorprendida de inmediato le informó a su madre del descubrimiento, su padre podría estar vivo.

Sin embaro, dentro de toda la felicidad, la publicación les daba una mala noticia, pues solicitaban ubicar a los familiares de Don Miguel, ya que estaba internado en el hospital Francisco Valderrama de Turbo, Antioquia, por una complicación que presentó por su cáncer de pulmón.

Despues de ver la imagen, se dispuso a la odise de ir a buscar a su padre, salió desde Neiva hacia Turbo en mula por más de dos días porque no tenía más recursos. Un concejal del municipio los llevó en carro hasta Medellín, para que viajaran en avión a Neiva.

Pero la tragedia los alcanzó y cuando iban en camino al hotel donde pasarían la noche, don Miguel sufrió un infarto y falleció.

Años antes, a Elizabeth y a sus tres hermanos les llegó una imagen de una lápida en el cementerio de Cartagena, donde estaba plasmado el nombre de su papá, con fecha de fallecimiento del 2008.

“Mi hermanito busque y busque a mi papá y no lo encontraba. Llegó a Cartagena y le dijeron que estaba muerto, lo llevaron a una tumba de un cementerio de Cartagena con su nombre”, relató la joven.

Pero la realidad era otra, pues don Miguel no estaba muerto y mucho menos en Cartagena, por medio de redes sociales, fue por medio de las redes sociales que reconoció a su padre de nuevo y salió a su busqueda, según lo publicado por noticias Caracol.

A pesar del dolos que le causó volver a perder a su padre, Elizabeth, da gracias a Dios por haberse podido despedir de él, y llevar las cenizas de su padre a su hogar, donde debes de estar, y esta vez con la certeza de poderle dar una santa sepultura y recordando esas palabras que tanto añoró decirle: “Te amo mucho y te extrañé mucho”.

Jamás en la vida te he olvidado, te he llorado lo que tú no te imaginas, te amo con mi vida y mi deseo más grande era poderme despedir y darle un fuerte abrazo y pedía un día y Dios me concedió dos, fueron las palabras de Elizabeth para su padre