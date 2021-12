Hallan 7 hispanos muertos, incluyendo tres niños dentro de una casa en Minnesota

Minnesota.- Conmoción en una comunidad de Minnesota, luego de que la policía encontrara 7 muertos, incluido tres niños, todos miembros de una familia hispana, en el interior de una casa en el Medio Oeste de Estados Unidos, informaron las autoridades la noche del domingo 19.

Se trata de cuatro adultos y tres niños, quienes fueron encontrados poco después de que la policía recibiera un reporte al 911 por parte de la familia alrededor de las 20:00 horas el sábado.

La familia se encontraban realizaban un control de bienestar en la casa en la casa de la calle 13, en Moorhead, cuando descubrieron los cadáveres de las 7 personas, según confirmó la policía a KVRR.

Las identidades de las víctimas, cuyo parentesco no está claro, no han sido reveladas, acotó el New York Post. Sin embargo, el periódico The Sun informó el lunes 20 de diciembre que los siete muertos hallados en la casa eran miembros de una misma familia.

Según el informe de la policía, no hubo signos de violencia o entrada forzada a la residencia, por lo que las autoridades no están buscando activamente a ningún sospechoso.

"Esta es una tragedia absolutamente horrible, que se hace aún más conmovedora ya que está cerca de las vacaciones", escribió la alcaldesa de Moorhead, Shelly Carlson, en un comunicado enviado al Star Tribune.

“Me duele el corazón por la familia y los amigos que recibieron esta devastadora noticia durante el fin de semana. Nuestra comunidad está de luto con ellos durante este momento desgarrador ".

Los cuerpos fueron llevados a la Oficina del Médico Forense del Condado de Ramsey en St. Paul, donde se realizarán las autopsias.

Los vecinos dijeron que los niños fueron vistos por última vez el viernes, informó la radio KFGO. El Distrito Escolar del Área de Moorhead recibió información sobre las víctimas para ayudar a prepararse para la asistencia estudiantil, dijo la policía.

Moorhead se encuentra en la frontera de Minnesota junto a Fargo, Dakota del Norte, en un área metropolitana de unas 230.000 personas.

El capitán de la policía de Moorhead, Deric Swanson, dijo que la investigación aún está activa y que más adelante se dará a conocer más información, incluida la causa de las muertes y la identificación de las víctimas.