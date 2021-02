Hallan a mexicanos muerto en Texas, 11 días después de reportarlo como desaparecido

Texas.- Leobardo Torres Sánchez, fue reportado como desaparecido por su familia y encontrado 11 días después sin vida en su casa, al parecer murió durante la tormenta invernal que azotaron a Texas y gran parte de Estados Unidos.

El hombre de 59 años de edad, se dedicaba a vender paletas de hielo, algodones de azúcar y manzanas con caramelo en la zona de Deep Ellum y el sur de Dallas, según informó el medio Dallas News, y estuvo en calidad de desaparecido, pues su familia no sabía nada de él.

Las últimas noticias que tuvieron de Torres, fue cuando se comunicó con su familia el 12 de febrero hasta la Ciudad de México, donde viven, y les dijo que tenía mucho frío y estaba envuelto en varias capas de ropa y cobijas, es fue la última vez que supieron de él.

El martes por la mañana, la hija de Torres Sánchez, que vive en México, recurrió a las redes sociales para pedir que los habitantes de Dallas estén atentos a su padre, que vivía solo en la ciudad y no se había sabido nada de él en 20 días, informó Central Track.

Horas después, compartió la noticia de que habían encontrado muerto a su padre. El cuerpo del señor Torres se encontraba ya en un avanzado grado de descomposición, lo que incluso dificultó las labores de reconocimiento.

Afortunadamente, luego de muchas trabas, la familia de Leobardo Torres, pudo evitar que el cuerpo de su familiar fuera sepultado en una fosa común en Dallas y pudiera ser repatriado a México.

Mi papá siempre me decía que si no sabíamos de él en 10 o 15 días, es porque ya estaba muerto, yo sentía en mi corazón que él ya no estaba vivo, dijo Miriam Torres, su hija a Dallas News