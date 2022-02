Hallan a niño muerto en un congelador después de que su madre enviara una nota a la escuela de su hija pidiendo ayuda

Las Vegas.- La policía de Las Vegas, encontró a un niño muerto de entre 3 y 4 años en un congelador, luego de que su madre, mandara una nota cuando mandó a su hija a la escuela pidiendo que la rescatara de su novio quien la tenía secuestrada.

Afortunadamente la nota llegó a una de las maestras, quien de inmediato dio aviso a la policía, si embargo, cuando llegó era demasiado tarde, pues tras registrar toda la casa, encontraron el cuerpo del niño dentro de un congelador que se encontraba ubicado en el garaje de la vivienda.

“Esa nota indicaba que la madre estaba retenida en contra de su voluntad”, dijo a los periodistas el teniente del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, Ray Spencer. “También afirmó que no sabía el paradero de su hijo en edad preescolar”.

Cuando los investigadores llegaron a la casa en Saddle Brook Park Drive, la madre les dijo que temía que su hijo, de 3 o 4 años, pudiera estar muerto, informó el medio NBC NEWS.

La madre explicó a la policía que desde el 11 de diciembre no veía a su hijo y que temía por la vida del niño, también dijo que el novio no es el padre de los niños, el hombre tenía prohibido a la mujer que saliera de la casa o entrara al garaje, por ellos no se daba cuenta que ahí estaba su hijo.

"Durante el transcurso de esa entrevista, ella describió que había sufrido abusos por parte de su novio, con quien vivía, y había estado preguntando sobre el paradero de su hijo y creía que el niño posiblemente había fallecido", dijo Spencer.