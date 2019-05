Hallan bebé abandonado con carta de su madre en Buenos Aires

Un bebé recién nacido abandonado dentro de una caja fue hallado el pasado miércoles en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

Una nota de la madre descansaba sobe el pecho del bebé, donde explicaba las razones por las que se vio orillada a abandonarlo.

Me llamo Mateo. Nací el martes a las 20:35. Mi mamá me dejó acá porque no puede cuidarme", se lee en la carta.