Hallan cuerpo de un delfín con la palabra "Juan" en un costado

SANTIAGO.- "Juan". Ese era el nombre que estaba grabado en el cuerpo de un delfín, que en la tarde del viernes fue hallado muerto en una playa española. El cadáver del animal también presentaba varios otros cortes.

Según informó la coordinadora Equinac, una organización sin fines de lucro orientada al rescate y recuperación de la fauna marina, se trataba de un ejemplar hembra, de poco más de 165 cm de largo.

La hipótesis principal es que esto no fue hecho en la playa, y que no estaba vivo cuando fue herido, pero no está claro cómo murió el animal, si fue por culpa de un ser humano o algo más, sostuvo Eva María Morón, coordinadora de Equinac.