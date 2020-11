Hallan el cuerpo de un hombre en un contenedor en un estanque de Florida

Florida.- Un cuerpo desnudo y baleado fue encontrado en un contenedor sumergido en un estanque de Florida, dijeron las autoridades.

El espantoso descubrimiento fue hecho por un vecino que paseaba a su perro cerca de un estanque de retención en Jacksonville el domingo por la mañana, informó la estación de noticias WJXT.

"Tenía la esperanza de que no fuera lo que pensaba que era y resultó ser", dijo Tim Anderson, quien vio la mitad del cuerpo dentro del contenedor de plástico.

Pensé que podría haber sido un muñeco o algo atrapado allí porque algunos niños estaban jugando o algo así, pero me acerqué y dije: 'Oh, eso me parece bastante real'.