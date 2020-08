Hallan la ciudad bíblica donde Jesús multiplicó los panes

Rami Arav, arqueólogo de la universidad de Nebraska, afirma que encontró la ciudad bíblica de Betsaida. Este es el sitio mencionado en el evangelio de Marcos, donde Jesús, devolvió la vista a un ciego, caminó sobre el agua y multiplicó los panes y peses

La ciudad de Betsaida es mencionada varias veces en nuevo testamento como el lugar de nacimiento de Andrés, Felipe y Pedro, discípulo de Jesús. De acuerdo a los textos sagrados, la ciudad fue condenada a la destrucción por la falta de arrepentimiento de los habitantes que presenciaron algunos de los milagros más importantes del mesías.

La relevancia de la ciudad provocó que arqueólogos e investigadores dedicaran las últimas décadas a su búsqueda, hasta hace un par de semanas que Rami Arav reveló su hallazgo en el sitio arqueológico Et- Tell.

Rami Arav declaró para el medio israelí Haaretz que el sitio arqueológico Et- Tell fue reconocido como “la verdadera Betsabia” por las autoridades gubernamentales de Israel. No obstante, existe otro lugar que podría ser la ciudad bíblica perdida; se trata de El-Araj, cuya excavación e investigación es dirigida por el profesor R. Steven Notley.

Ante esto último, Arav argumenta que El-Araj era un campamento romano, mientras que en Et-Tell existen vestigios de puertas de acceso a la ciudad, fortificaciones monumentales y estructuras probablemente usadas para el almacenamiento de alimentos. Según sus descubrimientos, Et-Tell pudo ser capital del reino de Geshur en la edad de Hierro.

