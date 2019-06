Hallan muerta a mujer militar y sus tres hijos en EU

Nueva York.- Una mujer, miembro del ejército estadounidense y sus tres hijos fueron encontrado muertos el sábado en su casa de Staten Island.

Alla Ausheva, se convirtió en ciudadano estadounidense durante una ceremonia en la Casa Blanca en 2012 fue asesinado junto con sus dos niños pequeños y el padre de los niños fue arrestado.

Ausheva, de 37 años, había obtenido una orden de protección contra el sospechoso de 36 años, Shane Walker, pero ya no estaba vigente, informó el New York Times.

Ausheva se mudó de San Petersburgo, Rusia, a Queens en 2011 y pronto se unió a la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York. En 2014, se trasladó a la Guardia Nacional Aérea. Ella estaba sirviendo a tiempo completo en servicio activo con una fuerza de seguridad nacional con base en Fort Hamilton, Brooklyn, según una portavoz militar.

Se convirtió en ciudadana estadounidense el 4 de julio de 2012.

"Todos ustedes hicieron algo profundo: eligieron servir", entonces el presidente demócrata, Barack Obama, le dijo a Ausheva y a otros 24 miembros del servicio de inmigrantes durante la ceremonia de naturalización. “Te pones el uniforme de un país que aún no es completamente tuyo. Usted mostró los valores que celebramos cada cuatro de julio: deber, responsabilidad y patriotismo ".

También le apasionaba la música

Era una joven muy decidida; ella era encantadora y muy entusiasta, dijo Linda Amiel Burns, fundadora de un taller llamado The Singing Experience.

Un video de Youtube muestra a Ausheva actuando en ruso e inglés.

“Hace un año me mudé de Rusia. Fue entonces cuando mi primer sueño se hizo realidad ", dijo Ausheva en el escenario. "Luego en el verano me uní al ejército de los Estados Unidos. Fue entonces cuando mi segundo sueño se hizo realidad. Ahora, estoy cantando en un escenario real y no en la ducha. Mi tercer sueño se hizo realidad. Y ahora me pregunto qué será lo próximo.

Un comentario que hizo durante la introducción de una canción ahora tiene un valor agregado:

A veces la vida nos separa de la persona que amamos y todo lo que tenemos son nuestros recuerdos

El padre de sus hijos, Walker, también sirvió en la Guardia Nacional del Ejército y más tarde se unió a la Guardia Nacional Aérea, trabajando como operador de vehículos, dijeron las autoridades.

Fue hospitalizado durante el fin de semana después de ser encontrado caminando por una carretera.

Aún no había sido procesado el lunes, según la oficina del fiscal de distrito de Staten Island.

No hubo información inmediata sobre un abogado que pudiera comentar en su nombre.